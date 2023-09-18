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دونالد ترمب - رويترز
دونالد ترمب - رويترز
الانتخابات الأميركية

ترمب يلمح لاختيار امرأة كنائبة إذا فاز بترشيح الحزب الجمهوري

ترمب أجرى مقابلة حصرية مع شبكة NBC وسوف تبث لاحقاً

بندر الدوشي - واشنطن 
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قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إنه لم يفكر كثيراً بعد في الشخص الذي سيختاره نائباً له إذا حصل على ترشيح الحزب الجمهوري لمنصب الرئيس، لكنه يحب "مفهوم" وجود امرأة بجانبه في المنصب.

وسألت كريستين ويلكر مقدمة برنامج "Meet the Press" على قناة NBC، في مقابلة يوم الخميس سوف تبث لاحقا "هل تميل نحو امرأة للمنصب؟"

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أجاب ترمب: “تعجبني الفكرة، لكننا سنختار أفضل شخص لكنني أحب هذا المفهوم، نعم." وقال إنه يحاول ألا "يفكر كثيرًا في الأمر، لكنني لا أعتقد أن الوقت قد حان حقًا. قال لويلكر: "أريد الفوز".

كريستي نويم
كريستي نويم

ومؤخرًا، أيدت حاكمة ولاية ساوث داكوتا كريستي نويم وهي جمهورية، ترمب في تجمع حاشد بالولاية، ما أثار تكهنات بأنها قد تكون منافسًا محتملًا لاختياره المحتمل لمنصب نائب الرئيس. وقال ترمب إنها ستكون شخصا قد يفكر في اختياره، ووصفها بأنها رائعة".

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وقال: "لقد كانت حاكمة عظيمة". "لقد أعطتني تأييدًا شديدًا للغاية، وهو تأييد جميل في الواقع. وكما تعلمون، كانت حالة جيدة جدًا بالنسبة لي.

وبالتأكيد ستكون واحدة من الأشخاص الذين سأفكر فيهم، أو ربما لشيء آخر". "لكن لدينا الكثير من الناس. لدينا الكثير من الأشخاص العظماء في الحزب الجمهوري".

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