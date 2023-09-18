ترمب يلمح لاختيار امرأة كنائبة إذا فاز بترشيح الحزب الجمهوري
ترمب أجرى مقابلة حصرية مع شبكة NBC وسوف تبث لاحقاً
قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إنه لم يفكر كثيراً بعد في الشخص الذي سيختاره نائباً له إذا حصل على ترشيح الحزب الجمهوري لمنصب الرئيس، لكنه يحب "مفهوم" وجود امرأة بجانبه في المنصب.
وسألت كريستين ويلكر مقدمة برنامج "Meet the Press" على قناة NBC، في مقابلة يوم الخميس سوف تبث لاحقا "هل تميل نحو امرأة للمنصب؟"
أجاب ترمب: “تعجبني الفكرة، لكننا سنختار أفضل شخص لكنني أحب هذا المفهوم، نعم." وقال إنه يحاول ألا "يفكر كثيرًا في الأمر، لكنني لا أعتقد أن الوقت قد حان حقًا. قال لويلكر: "أريد الفوز".
ومؤخرًا، أيدت حاكمة ولاية ساوث داكوتا كريستي نويم وهي جمهورية، ترمب في تجمع حاشد بالولاية، ما أثار تكهنات بأنها قد تكون منافسًا محتملًا لاختياره المحتمل لمنصب نائب الرئيس. وقال ترمب إنها ستكون شخصا قد يفكر في اختياره، ووصفها بأنها رائعة".
وقال: "لقد كانت حاكمة عظيمة". "لقد أعطتني تأييدًا شديدًا للغاية، وهو تأييد جميل في الواقع. وكما تعلمون، كانت حالة جيدة جدًا بالنسبة لي.
وبالتأكيد ستكون واحدة من الأشخاص الذين سأفكر فيهم، أو ربما لشيء آخر". "لكن لدينا الكثير من الناس. لدينا الكثير من الأشخاص العظماء في الحزب الجمهوري".
-
"تسلا" تجري مباحثات أولية لإنشاء مصنع في السعوديةتملك تسلا في الوقت الراهن ستة مصانع شركات
-
احتمال حدوث إغلاق جزئي للحكومة الأميركية بعد أسبوعينوسط مطالبة الجمهوريين بتقليص الإنفاق اقتصاد
-
من هم السجناء الذين يشملهم اتفاق التبادل بين إيران وأميركا؟أبرمت إيران والولايات المتحدة اتفاقاً في أغسطس/ آب الماضي لتبادل السجناء، وإلغاء تجميد أصول إيرانية قيمتها 6 مليارات دولار في كوريا الجنوبية.واليوم ... إيران