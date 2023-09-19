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مبنى الكونغرس الأميركي في واشنطن - رويترز
مبنى الكونغرس الأميركي في واشنطن - رويترز

إخلاء مبنى شرطة الكونغرس الأميركي بسبب "سيارة مريبة"

دبي - العربية.نت
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أفادت شرطة مبنى الكونغرس الأميركي (الكابيتول) في بيان أنها أخلت مقرها اليوم الثلاثاء بسبب مركبة مثيرة للريبة في نفق قريب.

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وفي مطلع أغسطس الماضي أعلنت شرطة الكونغرس عن وجود تهديد أمني داخل الكونغرس، وأصدرت تحذيرا للموظفين بالاحتماء في أماكنهم، ولكنها لم تؤكد حدوث إطلاق نار داخله، كذلك قام أفراد الأمن بعمليات تفتيش داخل المبنى وخارجه، وطالبوا الموجودين فيه بالابتعاد عن المنطقة التي لا تزال قيد التفتيش.

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ليتبين لاحقا أنه بلاغ كاذب.

وذكرت وسائل إعلام أميركية حينها أن التهديد الأمني مصدره شخص يعاني، على الأرجح، اضطرابات عقلية.

وأفادت قناة "إن بي سي" (NBC) الأميركية بأن بريدا إلكترونيا أُرسل لموظفي الكونغرس طلب منهم إغلاق الأبواب وتأمينها والابتعاد عن النوافذ، وقالت المحطة الإخبارية إن الشرطة أغلقت الأنفاق الأرضية المؤدية إلى مباني مكاتب مجلس الشيوخ.

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