ترمب يتغيب عن المناظرة الثانية.. ويلقي خطاباً أمام عمال مضربين

يخطط الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب للسفر إلى مدينة ديترويت في ولاية ميشيغان في يوم المناظرة التمهيدية المقبلة للحزب الجمهوري، وفقاً لما كشفه اثنين من مستشاريه، مضيفين أنه يحاول التدخل في النزاع العمالي القائم حالياً بين عمّال صناعة السيارات المضربين والشركات الرائدة في البلاد.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فإن رحلة ترمب ستتضمن خطاباً في وقت الذروة أمام أعضاء نقابة عمّال صناعة السيارات الحاليين والسابقين، وذلك تحديداً في توقيت المناظرة التمهيدية الثانية للحزب الجمهوري.

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وبدل المشاركة في المناظرة التمهيدية الأولى للحزب الجمهوري والتي أقيمت في أغسطس الماضي، فضّل ترمب إجراء مقابلة مع الإعلامي تاكر كارلسون تم نشرها عبر الإنترنت.

ويُظهر قرار ترمب الذهاب إلى ميشيغان بعد أيام قليلة من إعلان إضراب عمال السيارات إلى أي مدى يريد ترمب أن يُنظر إليه على أنه يتجاهل منافسيه الأساسيين كما يكشف أنه وحملته يركزون بالفعل على إمكانية إعادة الانتخابات بينه وبين جو بايدن.

وبدلاً من لمشاركة في المناظرة الجمهورية التالية في 27 سبتمبر في كاليفورنيا في مكتبة رونالد ريغان الرئاسية، يعتزم ترمب التحدث إلى أكثر من 500 عامل، مع تخطيط حملته لملء القاعة بالعمال أصحاب المهن الحرفية وكذلك عمال صناعة السيارات، وفقاً لأحد مستشاري ترمب المطلعين على الخطط.

وحتى الآن لم يتناول ترمب بشكل مباشر مطالب العمال المضربين المتصلة بالأجور.

ولطالما افتخر الرئيس الأميركي السابق بشعبيته لدى العمال، حتى رغم معاداة معظم قادة النقابات العمالية له.

وفاز ترمب بولاية ميشيغان في انتخابات عام 2016، وهي إحدى الولايات المدرجة في ما يسمى بالجدار الأزرق الذي انهار أمام الديمقراطيين في ذلك العام. لكن بايدن حصل في ميشيغان على أكثر من 150 ألف صوت في عام 2020. ويُنظر إليها على أنها ولاية حاسمة بالنسبة للديمقراطيين في عام 2024.

وأنتجت حملة ترمب إعلاناً إذاعياً سيبدأ عرضه اليوم الثلاثاء في ديترويت وتوليدو بولاية أوهايو، في محاولة لتصوير ترمب على أنه متحالف مع عمال صناعة السيارات.

وقال مستشار ترمب إن الإعلان يستهدف العمال النقابيين، وسيتم بثه على المحطات الرياضية ومحطات موسيقى الروك.