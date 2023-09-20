بلينكن: لن نتخلى عن أوكرانيا وعلى موسكو وقف تهديدها النووي
أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن روسيا بحربها على أوكرانيا مزقت ميثاق الأمم المتحدة.
كما قال في كلمة أمام مجلس الأمن بشأن أوكرانيا "أميركا لن تتخلى عن أوكرانيا وعلى موسكو التوقف عن التهديد النووي".
لافروف: تحركات أميركا تؤجج الصراعات
بدوره، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تحركات أميركا والغرب تؤجج الصراعات في العالم.
وتابع "أميركا تتدخل بشؤون الدول لتحقيق مصالحها الخاصة".
كما أضاف "لا نية حقيقية لدى الغرب لإنهاء الحرب في أوكرانيا".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أول من ألقى كلمة أمام اجتماع مجلس الأمن بشأن أوكرانيا.
وقال لمجلس الأمن في وقت سابق اليوم إن حرب روسيا في أوكرانيا "تفاقم التوتر الجيوسياسي والانقسامات وتهدد الاستقرار الإقليمي وتزيد التهديد النووي وتوجد انقسامات عميقة في عالمنا المتعدد الأقطاب".
يشار إلى أن مجلس الأمن اجتمع عشرات المرات بشأن أوكرانيا خلال الأشهر التسعة عشر الماضية لكنه لم يتمكن من اتخاذ أي إجراء لأن روسيا تتمتع بحق النقض (الفيتو).
-
الكرملين: الوضع في كاراباخ شأن أذربيجاني داخليأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا تقر بأن الوضع الآن في كاراباخ هو شأن أذربيجاني داخلي.وقال بيسكوف اليوم الأربعاء: "بالطبع، كاراباخ ... العرب والعالم
-
زيلينسكي يدعو لتجريد روسيا من حق النقض بمجلس الأمنقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء لمجلس الأمن الدولي إن الغزو الروسي لبلاده "إجرامي" وطلب تجريد موسكو من حق النقض (فيتو) في ... العرب والعالم
-
المبعوث الأممي: نرحب بجهود السعودية وعُمان لحل الأزمة اليمنيةأعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الأربعاء، عن امتنانه لجهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان الرامية إلى التوصل إلى حلول ... اليمن