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ترمب يوزع البيتزا
ترمب يوزع البيتزا

بعد تعهده بتنفيذ أكبر موجة ترحيل في أميركا.. شاهد ترمب يوزع البيتزا

ترمب يتقدم على كل مرشحي الحزب الجمهوري ويتعادل مع بايدن في الكثير من الاستطلاعات

واشنطن - بندر الدوشي 
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اجتمع حشد من أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب، يوم الأربعاء، خلال توقفه في أحد مطاعم بيتندورف بولاية أيوا، حيث قام بتوزيع البيتزا على الحاضرين.

وأحدث ترمب المزيد من التفاعل في الولاية بسبب تصريحاته في وقت سابق من الأربعاء، عندما تعهد، ردا على أزمة الحدود المتفاقمة، بتنفيذ "أكبر عملية ترحيل داخلي في التاريخ الأميركي" إذا تم انتخابه رئيسا العام المقبل.

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وتوقف ترمب في مطعم Treehouse Pub & Eatery بعد أن حضر عدة فعاليات في الولاية في وقت سابق من ذلك اليوم، وقوبل بهتافات عالية مثل "U-S-A"، و"فخور بكوني أميركيًا".

وعند وصوله، سأل ترمب: "من الذي يريد واحدة؟" في إشارة إلى البيتزا، وقام بتوزيع العديد من شطائر البيتزا المعلبة على الحضور، وتوقف لالتقاط الصور والتحدث مع أنصاره، والتوقيع على بعض التذكارات.

واجتذب ترمب حشودًا متحمسة مماثلة عندما حضر مباراة كرة القدم في ولاية أيوا، حيث دخل من الباب الخلفي قبل المباراة في وقت سابق من هذا الشهر.

وقبل دخوله للملعب ساعد في تقليب وإعداد البرغر على الشواية بينما تجمع المؤيدون حوله. وقد قوبل لاحقًا بهتافات عالية أثناء سيره في الملعب قبل المباراة.

وحافظ ترمب على تقدمه القوي على خصومه الجمهوريين في ولاية أيوا، حيث أظهر استطلاع "فوكس بيزنس" الذي صدر يوم الأربعاء حصوله على دعم بنسبة 46٪ بين المشاركين المحتملين في المؤتمرات الحزبية.

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وأظهر الاستطلاع أن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس جاء في المرتبة الثانية بنسبة 15%، وحلت السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي ثالثة بنسبة 11%.

ويواصل ترمب تصدر خصومه المحتملين على المستوى الوطني، وفقا لاستطلاع آخر أجرته شبكة "فوكس نيوز".

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