اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
هانتر بايدن في طريقه إلى المحكمة - أرشيفية من رويترز
أميركا وبايدن

بعد رفض طلب حضوره "أونلاين".. تحديد موعد جلسة مثول هانتر بايدن أمام المحكمة

رفض القاضي طلباً تقدم به نجل الرئيس بايدن المقيم في كاليفورنيا في غرب البلاد، للمثول عبر تقنية الفيديو.. وحدد الثالث من أكتوبر موعداً لحضوره شخصياً للجلسة

العربية.نت، فرانس برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

حدد الثالث من أكتوبر موعدا لمثول هانتر بايدن نجل الرئيس الأميركي شخصيا أمام محكمة في ديلواير في شرق الولايات المتحدة لتوجيه الاتهام إليه رسميا بحيازة سلاح بطريقة غير قانونية، على ما جاء في قرار صدر الأربعاء.

ورفض القاضي طلبا تقدم به هانتر بايدن المقيم في كاليفورنيا في غرب البلاد، للمثول عبر تقنية الفيديو "أونلاين".

مادة اعلانية

وبعدما حدد موعد الجلسة في 26 سبتمبر، وافق القاضي على طلب الدفاع إرجاءها مدة أسبوع إلى الثالث من أكتوبر.

وكتب أيب ديفيد لويلي، محامي هانتر بايدن في رسالة موجهة إلى القاضي: "سيقر السيد بايدن بالتهمة وما من سبب يمنعه من التلفظ بهاتين الكلمتين عبر تقنية الفيديو".

تتعلق بالسلاح الناري.. توجيه 3 اتهامات لهانتر بايدن أميركا تتعلق بالسلاح الناري.. توجيه 3 اتهامات لهانتر بايدن
"المحفوظات": بايدن استخدم أسماء مستعارة بـ5400 وثيقة لتمرير معلومات لهانتر أميركا أميركا وبايدن "المحفوظات": بايدن استخدم أسماء مستعارة بـ5400 وثيقة لتمرير معلومات لهانتر

إلا أن القاضي كريستوفر بورك برر قراره بقوله إن هذا المثول الأول "هو من المناسبات القليلة في ملف جنائي يمثل خلالها المتهم شخصيا أمام محكمتنا أمام القاضي".

وأضاف: "غالبية التهم الموجهة إلى المتهم جديدة ولم ترد خلالها مثوله السابق في يوليو 2023، لذا ستكون المرة الأولى التي تناقش فيها أمام المحكمة".

وهانتر بايدن متهم بأنه كذب عندما ملأ استمارة لحيازة سلام ناري في العام 2018، نفى فيها أن يكون مدمن مخدرات، وهو أمر أقر به لاحقا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
زيلينسكي يرد على تعهدات ترمب بإنهاء الحرب الأوكرانية خلال ساعات.. ماذا قال؟ زيلينسكي يرد على تعهدات ترمب بإنهاء الحرب الأوكرانية خلال ساعات.. ماذا قال؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط