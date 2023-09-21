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Soldiers of Ukraine's 3rd Separate Assault Brigade walk to their positions near Bakhmut, the site of fierce battles with the Russian forces in the Donetsk region, Ukraine, Monday, Sept. 4, 2023. (AP Photo/Libkos)
الجيش الأوكراني على جبهات القتال
روسيا و أوكرانيا

واشنطن ستزود كييف بقدرات "كبيرة".. لكن ليس بصواريخ "أتاكمس"

بايدن "لم يستبعد" احتمال تزويد أوكرانيا "مستقبلاً" بصواريخ "أتاكمس" البعيدة المدى التي تطالب بها

العربية.نت
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أعلن البيت الأبيض الخميس أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بقدرات "كبيرة" للدفاع الجوي، لكن بدون تزويدها في المرحلة الراهنة صواريخ "أتاكمس" البعيدة المدى التي تطالب بها.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جاك سوليفان في مؤتمر صحافي إن الرئيس الأميركي جو بايدن "قرر أنه لن يزود (كييف) بصواريخ أتاكمس، لكنه لم يستبعد هذا الاحتمال مستقبلاً".

صاروخ من طراز أتاكمس
صاروخ من طراز أتاكمس
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وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الأسبوع، والموجود في واشنطن استعداداً لزيارة البيت الأبيض، أن مغادرته بدون الحصول على هذه الصواريخ التكتيكية القوية، ستشكل "خيبة أمل" بالنسبة اليه.

وأشاد بنتائج الهجوم المضاد الذي تشنه القوات المسلحة الأوكرانية وينتقده مسؤولون عسكريون أميركيون في الصحافة.

القوات المسلحة الأوكرانية تتسلم دبابات سويدية بطواقم مدربة العرب والعالم روسيا و أوكرانيا القوات المسلحة الأوكرانية تتسلم دبابات سويدية بطواقم مدربة

وقال: "أوكرانيا تستعيد أراضيها بالفعل، وهي تفعل ذلك بشكل منهجي، خطوة تلو أخرى".

واعتبر مستشار جو بايدن أنه بفضل المساعدة العسكرية الأميركية خصوصاً، نجحت القوات الأوكرانية "في تحرير أراض خلال ثلاثة أشهر تفوق ما تمكن الروس من الاستيلاء عليه في ثمانية أشهر".

وقال سوليفان: "مدن كبرى عديدة في أوكرانيا ليست تحت الاحتلال أو السيطرة الروسية اليوم. أولاً بفضل شجاعة الجنود الأوكرانيين والشعب الأوكراني الذي يدعمهم، ولكن أيضاً، وإلى حد كبير، بفضل الدعم المادي الذي قدمناه".

ويطالب بعض أعضاء الكونغرس الأميركي من المعارضة الجمهورية الولايات المتحدة بوضع حد للمساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا، معتبرين أن قضيتها خاسرة.

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