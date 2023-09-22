قطب الإعلام مردوك يتنحى عن رئاسة فوكس ونيوز كورب لابنه

تنحى روبرت مردوك عن منصب رئيس مجلس إدارة مجموعتي "فوكس" و"نيوز كورب" منهياً مسيرة مهنية تجاوزت سبعة عقود أسس خلالها إمبراطورية إعلامية امتدت من أستراليا إلى الولايات المتحدة.

وقالت الشركتان الخميس إن لاكلان مردوك سيصبح الرئيس الوحيد لـ"نيوز كورب" وسيستمر في منصب الرئيس والرئيس التنفيذي لـ"فوكس". ويعزز هذا التحول دور لاكلان كزعيم للإمبراطورية الإعلامية، مما يضع حداً للتساؤلات حول الخلافة داخل عائلة مردوك.

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وفي مذكرة للموظفين الخميس كتب مردوك "شركاتنا على ما يرام، وأنا أيضاً".

ويصادف التحول قرب الاجتماع السنوي للمساهمين في "فوكس" و"نيوز كورب" في منتصف نوفمبر.

كما يأتي بعد أشهر قليلة من إلغاء مردوك (92 عاماً) خطة كان من شأنها إعادة توحيد إمبراطوريته الإعلامية من خلال دمج "فوكس" و"نيوز كورب"، بعد أن رفض كثير من كبار المساهمين الاقتراح على أساس أنه سيفشل في تحقيق القيمة الكاملة للشركة.

وسيُعين مردوك رئيساً فخرياً للشركتين اللتين يملك حصصاً مسيطرة تقريباً في كلتيهما.

ويتولى لاكلان إدارة إمبراطورية مردوك، في وقت تواجه فيه صناعة الإعلام تحديات تتراوح بين انخفاض نسبة المشاهدة التلفزيونية التقليدية، إلى صراع المنظمات الإخبارية مع شركات التكنولوجيا حول مزاعم تتعلق بسرقة حقوق الطبع والنشر في عصر الذكاء الاصطناعي.

ولا تزال "فوكس نيوز" الشبكة الإخبارية الأولى في الولايات المتحدة، وتلعب دوراً مؤثراً في السياسة الأميركية.