اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
FILE PHOTO: Rupert Murdoch (R) and Lachlan Murdoch arrive for the TIME 100 Gala in New York April 21, 2015. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo
روبرت مردوك مع ابنته لاكلان

قطب الإعلام مردوك يتنحى عن رئاسة فوكس ونيوز كورب لابنه

بهذا ينهي روبرت مردوك مسيرة مهنية تجاوزت سبعة عقود أسس خلالها إمبراطورية إعلامية امتدت من أستراليا إلى الولايات المتحدة

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تنحى روبرت مردوك عن منصب رئيس مجلس إدارة مجموعتي "فوكس" و"نيوز كورب" منهياً مسيرة مهنية تجاوزت سبعة عقود أسس خلالها إمبراطورية إعلامية امتدت من أستراليا إلى الولايات المتحدة.

وقالت الشركتان الخميس إن لاكلان مردوك سيصبح الرئيس الوحيد لـ"نيوز كورب" وسيستمر في منصب الرئيس والرئيس التنفيذي لـ"فوكس". ويعزز هذا التحول دور لاكلان كزعيم للإمبراطورية الإعلامية، مما يضع حداً للتساؤلات حول الخلافة داخل عائلة مردوك.

مادة اعلانية

وفي مذكرة للموظفين الخميس كتب مردوك "شركاتنا على ما يرام، وأنا أيضاً".

ويصادف التحول قرب الاجتماع السنوي للمساهمين في "فوكس" و"نيوز كورب" في منتصف نوفمبر.

مقر فوكس نيوز في نيويورك
مقر فوكس نيوز في نيويورك
مجلس الشيوخ يصادق على تعيين قائدي الجيش ومشاة البحرية أميركا مجلس الشيوخ يصادق على تعيين قائدي الجيش ومشاة البحرية

كما يأتي بعد أشهر قليلة من إلغاء مردوك (92 عاماً) خطة كان من شأنها إعادة توحيد إمبراطوريته الإعلامية من خلال دمج "فوكس" و"نيوز كورب"، بعد أن رفض كثير من كبار المساهمين الاقتراح على أساس أنه سيفشل في تحقيق القيمة الكاملة للشركة.

وسيُعين مردوك رئيساً فخرياً للشركتين اللتين يملك حصصاً مسيطرة تقريباً في كلتيهما.

ويتولى لاكلان إدارة إمبراطورية مردوك، في وقت تواجه فيه صناعة الإعلام تحديات تتراوح بين انخفاض نسبة المشاهدة التلفزيونية التقليدية، إلى صراع المنظمات الإخبارية مع شركات التكنولوجيا حول مزاعم تتعلق بسرقة حقوق الطبع والنشر في عصر الذكاء الاصطناعي.

ولا تزال "فوكس نيوز" الشبكة الإخبارية الأولى في الولايات المتحدة، وتلعب دوراً مؤثراً في السياسة الأميركية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إيطاليا تغرق في طوفان من اللاجئين إيطاليا تغرق في طوفان من اللاجئين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط