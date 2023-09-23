أعضاء من الكونغرس ينفون مزاعم تهريب الأسلحة الأميركية من أوكرانيا

قال ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي الرئيسيين إنه لم تكن هناك حالات مؤكدة لتحويل أسلحة أميركية مرسلة إلى أوكرانيا إلى السوق السوداء، وفقاً لنظرة أولية على تقارير شبكة "سي بي إس نيوز" وبرنامج 60 دقيقة.

تأتي تعليقات مجموعة أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين في الوقت الذي تسعى فيه إدارة بايدن إلى الحصول على مساعدات جديدة بقيمة 24 مليار دولار لأوكرانيا مع تزايد قلق بعض الجمهوريين من تقديم المزيد من المساعدة للدولة التي مزقتها الحرب.

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وسيتم بث التقرير الجديد أيضاً بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لواشنطن لحث المشرعين على الموافقة على التمويل الإضافي.

ويوم الأحد في برنامج "60 دقيقة"، تتعقب مراسلة شبكة سي بي إس نيوز هولي ويليامز الأسلحة والأموال الأميركية المرسلة إلى أوكرانيا مع استمرار الهجوم الروسي.

وأجرت ويليامز مقابلات مع السيناتور ليندسي غراهام، وإليزابيث وارين، وريتشارد بلومنثال من كييف.

وتقول ويليامز في التقرير، وفقاً لمقتطف تم تقديمه لموقع أكسيوس: "أخبرنا أعضاء مجلس الشيوخ - ومسؤولون أميركيون آخرون - أنه لا توجد حالات مؤكدة لتحويل أسلحة أميركية إلى السوق السوداء".

ويلعب أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة دورًا مهمًا في الإشراف على الإنفاق الدفاعي الأميركي. ويعمل كل من وارن وبلومنثال في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، في حين أن غراهام عضو في اللجنة الفرعية للدفاع التابعة للجنة المخصصات.

وقال بلومنثال لشبكة سي بي إس: "نحن نتابع كل قطعة من المعدات". "لم يكن هناك أي تحويل لا يوجد دليل على هذا الفعل." مضيفا: "هذه قصة نجاح أميركية في مساعدة شريك يناضل من أجل الحرية".

ويعكس التقرير الجديد ما قاله كبار المسؤولين العسكريين في السابق للجمهوريين الذين شككوا فيما إذا كانت الأسلحة الأميركية المرسلة إلى أوكرانيا قد يتم بيعها في السوق السوداء.

وقال كولن كال، وكيل وزارة الخارجية آنذاك: "تقييمنا هو أنه إذا تم تحويل بعض هذه الأنظمة فإن ذلك من قبل الروس الذين استولوا على الأشياء في ساحة المعركة، وهو ما يحدث دائماً، لكن لا يوجد دليل على أن الأوكرانيين يحولونها إلى السوق السوداء".