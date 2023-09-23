منافسة بين بايدن وترامب لمغازلة العمال المضربين في ميشيغان

سيسافر الرئيس الأميركي جو بايدن إلى ميشيغان الأسبوع المقبل، لدعم الأعضاء المضربين في نقابة عمال السيارات المتحدين (UAW)، حسبما أكد مصدر مطلع على الخطط لصحيفة The Hill.

وتمثل رحلة بايدن عرضًا مهمًا لدعم للعمالة المنظمة، حيث يضرب أعضاء UAW في 20 ولاية مختلفة وسط نزاع على العقود مع شركات صناعة السيارات "الثلاثة الكبار": فورد وجنرال موتورز (GM) وستيلانتس.

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وقال بايدن على منصة إكس: "يوم الثلاثاء، سأذهب إلى ميشيغان للانضمام إلى خط الاعتصام والتضامن مع رجال ونساء نقابة UAW، وهم يناضلون من أجل الحصول على حصة عادلة من القيمة التي ساعدوا في إيجادها، لقد حان الوقت للتوصل إلى اتفاق مربح للجانبين يحافظ على ازدهار صناعة السيارات الأميركية من خلال وظائف ذات أجر جيد".



وكثيرًا ما وصف بايدن نفسه بأنه الرئيس الأكثر تأييداً للنقابات في التاريخ، ومن المرجح أن يتم الاحتفال بزيارته إلى ميشيغان الأسبوع المقبل من قبل المجموعات العمالية المنظمة والديمقراطيين الذين دفعوه للقيام برحلة إلى خط الاعتصام. وكانت صحيفة واشنطن بوست أول من نشر خطط بايدن.

ويأتي القرار بعد ساعات من إعلان رئيس النقابة شوان فاين أن النقابة ستوسع إضرابها ليشمل مرافق توزيع قطع غيار السيارات Stellantis وGM في 38 موقعًا عبر 28 ولاية.

وقال فاين: "إننا ندعو ونشجع كل من يدعم قضيتنا للانضمام إلينا في خط الاعتصام، بدءًا من أصدقائنا وعائلاتنا وصولاً إلى رئيس الولايات المتحدة نحن ندعوكم للانضمام إلينا في معركتنا".

وستستبق رحلة بايدن الرئيس السابق ترامب، الذي يعتزم السفر إلى ديترويت يوم الأربعاء المقبل لإلقاء خطاب بدلاً من حضور المناظرة التمهيدية الثانية للحزب الجمهوري في تلك الليلة. ومع ذلك، انتقد فاين، ترامب بشدة، ومن غير المرجح أن يظهر الرئيس السابق على خط الاعتصام.



ووصف كبير مستشاري ترامب، جيسون ميلر، يوم الجمعة، زيارة بايدن إلى ميشيغان بأنها "ليست أكثر من مجرد صورة فوتوغرافية رخيصة حيث يجد نفسه بين المطرقة والسندان السياسي الصعب"، مضيفاً أن "السبب الوحيد لذهاب بايدن إلى ميشيغان يوم الثلاثاء هو أن الرئيس السابق ترامب أعلن أنه سيذهب يوم الأربعاء".

وأضاف ميلر: "إذا لم يقل الرئيس ترامب شيئًا، لكان بايدن أعطى عمال ميشيغان نفس علاج مدينة أوهايو التي لم يقم بايدن بزيارتها بعد خروج قطارها عن المسار في وقت سابق من هذا العام، مما أدى إلى تسرب مواد كيمياوية سامة".

وأضرب عمال السيارات الذين يمثلهم نقابة UAW لأول مرة في عدد صغير من المصانع الأسبوع الماضي بعد فشل النقابة في التوصل إلى اتفاق مع شركات صناعة السيارات قبل انتهاء عقود الموظفين. وتطالب النقابة بزيادة الأجور والمزايا، فضلاً عن مزيد من الأمن الوظيفي للموظفين بدوام جزئي.

ومن بين القضايا المطروحة أيضًا مصير أعضاء النقابات مع تحول شركات السيارات بشكل متزايد نحو تصنيع السيارات الكهربائية.

ودعا بايدن في تصريحات الأسبوع الماضي شركات السيارات إلى تقاسم "الأرباح القياسية" مع عمالها. لكن بايدن دعم أيضًا حوافز إنتاج واستخدام السيارات الكهربائية، مما يجعلها قضية شائكة بالنسبة له سياسيًا.

وأعلن فاين يوم الجمعة عن إحراز تقدم في المحادثات مع فورد، لكنه قال إنه لا يزال هناك طريق للمضي قدمًا في المفاوضات مع ستيلانتيس وجنرال موتورز.