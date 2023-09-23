بعد اتهامه بالفساد.. مينينديز يتنحى من رئاسة "لجنة الخارجية"

قال تشاك شومر رئيس مجلس الشيوخ المنتمي إلى الحزب الديمقراطي مساء الجمعة إن السناتور الأميركي بوب مينينديز تنحى مؤقتاً عن رئاسة لجنة العلاقات الخارجية عقب اتهامه هو وزوجته بتلقي رِشى من ثلاثة رجال أعمال من ولاية نيوجيرزي.

وذكر شومر في بيان أن مينينديز، الذي لم يعط إشارة إلى أنه سيترك مقعده في مجلس الشيوخ، يتمتع بالحق في الإجراءات القانونية الواجبة والحصول على محاكمة عادلة. وأضاف أن مينينديز سيتنحى "لحين التوصل لحل للأمر".

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يأتي هذا بينما اتهم ممثلو ادعاء أميركيون في وقت سابق من يوم الجمعة السناتور البارز وزوجته بقبول رِشى من ثلاثة رجال أعمال من ولاية نيوجيرزي، الأمر الذي قد يعقد جهود الديمقراطيين للحفاظ على فارق الأغلبية الضئيل في مجلس الشيوخ خلال انتخابات العام المقبل.

وقال مكتب المدعي العام في مانهاتن إن مينينديز (69 عاماً) تلقى مئات الآلاف من الدولارات في صورة أموال وسبائك ذهبية مقابل استخدام سلطته ونفوذه كعضو بارز في مجلس الشيوخ يمثل ولاية نيوجيرزي.

وتلزم قواعد الديمقراطيين في مجلس الشيوخ أي عضو متهم بارتكاب جناية بالتخلي عن منصبه القيادي مع إمكان العودة لمنصبه إذا ثبتت براءته. واستقال مينينديز من منصبه في لجنة العلاقات الخارجية خلال تحقيق سابق في قضية فساد أسقطها الادعاء في نهاية المطاف.

وتضمنت لائحة الاتهام صورة لسبائك ذهبية ضبطها المحققون في منزل مينينديز بالإضافة إلى مظاريف مليئة بالنقود عُثر عليها داخل سترات تحمل اسم مينينديز ومعلقة في خزانته. وقال ممثلو الادعاء إنهم عثروا على أكثر من 480 ألف دولار نقداً في منزله.







من الأدلة التي قدّمها مكتب المدعي العام في مانهاتن من الأدلة التي قدّمها مكتب المدعي العام في مانهاتن من الأدلة التي قدّمها مكتب المدعي العام في مانهاتن من الأدلة التي قدّمها مكتب المدعي العام في مانهاتن

ويسعى المدعون إلى مصادرة أصول مينينديز التي تتضمن منزلاً في نيوجيرزي وسيارة مرسيدس بنز موديل 2019 ونحو 566 ألف دولار في صورة أموال نقدية وسبائك ذهبية وأموال في حساب بنكي.

وقال المدعي العام الأميركي في مانهاتن داميان وليامز خلال مؤتمر صحفي: "هذا التحقيق مستمر بلا انقطاع.. لم نفرغ منه بعد. وأريد أن أشجع أي شخص لديه معلومات على المجيء وتقديمها بسرعة".

من جهته، قال مينينديز في بيان إن المدعين أساءوا وصف عمل روتيني من أعمال التشريع. وأضاف "تجاوزات هؤلاء المدعين واضحة.. الحقائق ليست كما عرضت".

بدوره، قال محامي نادين مينينديز إنها تنفي ارتكاب أي مخالفات وستدافع عن نفسها بقوة ضد هذه الاتهامات في المحكمة.

وهذه هي المرة الثالثة التي يحقق فيها مدعون اتحاديون مع مينينديز لكن لم يسبق أن أُدين قبل ذلك.

وقال مينينديز إنه يعتزم الترشح لإعادة انتخابه العام المقبل، لكن التحقيق قد يعيق جهود الديمقراطيين الساعين لزيادة فارق الأغلبية الضئيل البالغ 51 إلى 49 مقعداً في مجلس الشيوخ الذي يتألف من 100 عضو.

ومن المتوقع أن يمثل السناتور وزوجته وثلاثة من رجال الأعمال أمام محكمة مانهاتن الاتحادية يوم الأربعاء المقبل لمواجهة تهمة التآمر لارتكاب جريمتي الرشوة والاحتيال.

ويواجه بوب ونادين مينينديز (56 عاماً) تهمة التآمر لارتكاب جريمة الابتزاز.