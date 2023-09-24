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WILMINGTON, NC - SEPTEMBER 23: Surfers ride the waves as the ocean is whipped up by Tropical Storm Ophelia at Wrightsville Beach on September 23, 2023 in Wilmington, North Carolina. The storm is forecasted to bring strong gusts, heavy rain, and potentially hazardous storm surges as it moves inland and up the East Coast. Eros Hoagland/Getty Images/AFP (Photo by Eros Hoagland / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
العاصفة اوفيليا وصلت واشنطن

بعد ضربها ساحل أميركا الشرقي.. العاصفة أوفيليا تتحول لمنخفض مداري

أدت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية إلى فيضانات وانقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع

العربية.نت
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قال المركز الوطني الأميركي للأعاصير اليوم الأحد إن أوفيليا، التي كانت عاصفة مدارية، تحولت الآن إلى منخفض مداري.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية ومقرها ميامي أنه تم إيقاف جميع التحذيرات من هبوب العواصف والعواصف المدارية المتعلقة بأوفيليا، مضيفة أنه من المرجح أن تصبح أوفيليا إعصارا ما بعد المداري اليوم مع توقع المزيد من الضعف.

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وكان المركز الوطني الأميركي للأعاصير قد قال مساء السبت إن العاصفة المدارية أوفيليا عبرت إلى جنوب شرق ولاية فرجينيا.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن أوفيليا تتحرك شمالا بسرعة 19 كيلومتراً في الساعة تقريباً. وأضافت أنه من المتوقع أن تستمر العاصفة المدارية في التحرك فوق جنوب شرق فرجينيا خلال الساعات المقبلة ثم فوق شبه جزيرة دلمارفا بحلول صباح الأحد.

وكانت العاصفة المدارية أوفيليا قد وصلت إلى اليابسة في وقت سابق من السبت لتجتاح ساحل المحيط الأطلسي بالولايات المتحدة مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية أدت إلى فيضانات وانقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع.

وقالت هيئة الطقس الوطنية الأميركية إن ما يقرب من ثمانية ملايين شخص في إقليم الأطلسي الأوسط، الممتد من نيويورك إلى ساوث كارولينا، صدرت لهم تحذيرات من العاصفة المدارية والفيضانات اعتباراً من منتصف نهار يوم السبت.

العاصفة اوفيليا وصلت فيرجينيا
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  • العاصفة اوفيليا وصلت فيرجينيا
  • العاصفة اوفيليا وصلت فيرجينيا
  • العاصفة اوفيليا وصلت واشنطن
  • العاصفة اوفيليا وصلت كارولينا الشمالية
  • العاصفة اوفيليا وصلت واشنطن
  • العاصفة اوفيليا وصلت كارولينا الشمالية
  • العاصفة اوفيليا وصلت واشنطن
(7 صور)
العاصفة اوفيليا وصلت فيرجينيا
العاصفة اوفيليا وصلت فيرجينيا
العاصفة اوفيليا وصلت فيرجينيا
العاصفة اوفيليا وصلت فيرجينيا
العاصفة اوفيليا وصلت واشنطن
العاصفة اوفيليا وصلت واشنطن
العاصفة اوفيليا وصلت كارولينا الشمالية
العاصفة اوفيليا وصلت كارولينا الشمالية
العاصفة اوفيليا وصلت واشنطن
العاصفة اوفيليا وصلت واشنطن
العاصفة اوفيليا وصلت كارولينا الشمالية
العاصفة اوفيليا وصلت كارولينا الشمالية
العاصفة اوفيليا وصلت واشنطن
العاصفة اوفيليا وصلت واشنطن
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وبعد وصول أوفيليا إلى اليابسة بالقرب من إميرالد آيل بولاية نورث كارولينا في حوالي الساعة 6:15 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، تحركت العاصفة المدارية نحو الداخل في مسار شمالي حيث تسببت في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية.

وأضافت هيئة الطقس أن بعض المناطق قد تشهد أمطاراً يصل منسوب مياهها إلى 25 سنتيمترا ورياحاً تزيد سرعتها على 80 كيلومتراً في الساعة، مما يؤدي إلى حدوث فيضانات عارمة في أجزاء من ولاية نورث كارولاينا.

وكانت واشنطن في ولاية نورث كارولينا من أكثر المدن تضرراً إذ أظهرت لقطات مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وصول مياه الفيضانات إلى المنازل وغمر السيارات جزئياً في مناطق من المدينة الواقعة على ضفاف نهر بامليكو.

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