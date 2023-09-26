بدون ترامب هؤلاء هم المأهلون السبعة للمناظرة الجمهورية الثانية

يبدو أن سبعة مرشحين جمهوريين على الأقل للرئاسة قد تأهلوا للمناظرة الرئاسية الثانية للحزب الجمهوري، والتي سوف تقام يوم الأربعاء 27 سبتمبر/أيلول في سيمي فالي في ولاية كاليفورنيا، وفقاً لحملاتهم الانتخابية.

ومن المرجح أن يصعد المرشحون إلى المسرح بدون الرئيس السابق ترامب، المرشح الأوفر حظا في الحزب الجمهوري والذي يخطط لبرامجه المضادة للمناظرة من خلال التحدث إلى عمال صناعة السيارات المضربين في ديترويت في ولاية ميشيغان وفي نفس الوقت تقريبا.





وتحتوي القائمة الحالية للمرشحين على أسماء، حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي وسفيرة الأمم المتحدة السابقة نيكي هيلي؛ ونائب الرئيس السابق مايك بنس، كما أن حاكم ولاية نيوجيرسي السابق كريس كريستي والسيناتور تيم سكوت جميعهم مؤهلون، وفقًا للمتحدثين باسم حملاتهم.

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وكتب حاكم ولاية داكوتا الشمالية بورغوم في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "X" أنه "مستعد للوقوف والقتال من أجل أفضل ما في أميركا في مناظرة الأربعاء".

شروط التأهل للمناظرة

ويتعين على المشاركين في المناظرة إظهار أن لديهم ما لا يقل عن 50000 متبرع فريد، بما في ذلك 200 متبرع على الأقل من 20 ولاية أو مقاطعة.

كما يحتاجون أيضًا إلى ما لا يقل عن 3% من الدعم في استطلاعين وطنيين مؤهلين، أو في استطلاع وطني واحد واستطلاعين للرأي في ولايات تمهيدية مبكرة تنافسية. ويجب أن تكون الاستطلاعات قد أجريت بداية الأول من أغسطس.



ولم يرد المتحدث باسم حاكم أركنساس السابق آسا هاتشينسون، الذي شارك في المناظرة الأولى على ترشحه من عدمه.



وحتى الآن لم تنشر اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري بعد قائمتها الرسمية للمشاركين في المناظرة، وكما في المناظرة الأولى، ولم تعلن علنًا عن استطلاعات الرأي التي تلبي معاييرها للتأهيل.

وأكد متحدث باسم اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري أن الموعد النهائي للمرشحين للتأهل هو قبل 48 ساعة من المناظرة.

غياب ترامب

وتجاهل ترامب، الذي قال الشهر الماضي إنه "لن يشارك في المناظرات"المناظرة التمهيدية الأولى للحزب الجمهوري في ميلووكي، وبدلاً من ذلك جلس لإجراء مقابلة مع مذيع قناة فوكس نيوز السابق تاكر كارلسون تم بثها خلال جزء من المناظرة.

ورفض ترامب أيضًا التوقيع على تعهد اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري بدعم المرشح النهائي، وهو شرط التأهل للمناظرة.

ومع غياب ترامب عن ميلووكي، برز راماسوامي باعتباره المدافع عن إرث ترمب على خشبة المسرح من خلال السجال مع منافسيه من الحزب الجمهوري.



ومن المقرر إجراء المناظرة، التي يشارك في إدارتها ستيوارت فارني ودانا بيرينو من فوكس نيوز وإيليا كالديرون من UNIVISIONيوني فيجن، في الساعة 9 مساءً بالتوقيت الشرقي في 27 سبتمبر في مكتبة رونالد ريغان الرئاسية في كاليفورنيا.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد كشفت أن خطاب ترامب في ديترويت يوم المناظرة سوف يتزامن مع وقت الذروة أيضًا.