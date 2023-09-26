ترامب يتوقف لشراء مسدس ويتورط قانونيا.. وحملته تقدم نفيا سريعا

توقف الرئيس السابق دونالد ترامب عند متجر أسلحة، وقام بجولة في مصنع للقوارب في ولاية كارولينا الجنوبية يوم الاثنين، معززا حملته الشخصية بعد عطلة نهاية الأسبوع قضاها على موقعه "تروث سوشيال"، والتي هدد فيها وسائل الإعلام، ووجه اتهامات متعددة بالخيانة، وحث الجمهوريين في الكونغرس على المضي وإغلاق الحكومة. كما ادعى أيضًا أنه يستطيع تصميم طائرة مقاتلة أفضل من الجيش الأميركي.

وبحسب ما ورد في "إي بي سي نيوز" abc News، بدأ المرشح الرئاسي الجمهوري، الذي قضى وقتًا أقل بكثير في الحملة الانتخابية مقارنة بمنافسيه الرئيسيين، رحلته إلى بلدة سمرفيل الصغيرة بلقاء وترحيب مع متطوعين في مكتب حملة محلي وزيارة مركز محلي ومتجر أسلحة، حيث أعجب بمسدس "غلوك" والتقط الصور هناك.

مادة اعلانية

وقال ترامب، بحسب مقطع فيديو للتوقف: "أريد شراء واحدة". ونشر المتحدث ستيفن تشيونغ أن الرئيس السابق، الذي يواجه حاليا لائحة اتهام فيدرالية، اشترى السلاح خلال زيارته إلى بالميتو ستيت أرموري، لكنه حذف لاحقا المنشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، وأوضح أن ترامب أشار فقط إلى نيته شراء واحدة.

ويحظر القانون الفيدرالي بيع الأسلحة للأشخاص المتهمين بارتكاب جناية، ويمنعهم من الحصول على سلاح "تم شحنه أو نقله تجاريا بين الولايات أو التجارة الخارجية".

ومع ذلك، بعد قرار المحكمة العليا عام 2022 الذي أنشأ معايير جديدة لقيود الأسلحة النارية، أعلن بعض القضاة أن هذا الإجراء غير دستوري، وتدرس محكمة الاستئناف الفيدرالية حاليًا الطعن في القانون.

وفي وقت لاحق، حشد ترامب أنصاره خارج منشأة لتصنيع القوارب تحت أشعة الشمس مع عرض مجموعة من القوارب الكبيرة. وفي خطابه، حث ترامب الحشد على الإقبال الكبير بالانتخابات التمهيدية للولاية في 24 فبراير 2024، وأظهر قائمة من التأييدات الجديدة، بما في ذلك من المدعي العام للولاية، ووزيرة خارجيتها، وزعيم الأغلبية في مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب في ولاية كارولينا الجنوبية.

وتعهد ترامب أيضًا بإلغاء القانون المقترح من إدارة بايدن والذي من شأنه خفض الحد الأقصى لسرعة القوارب على طول الساحل الشرقي في محاولة لمنع الاصطدام بالحيتان في شمال المحيط الأطلسي. ويقول المعارضون إن قواعد بايدن الجديدة ستجبر قوارب الصيد المستأجرة على التوقف وتعطيل كفاءة المواني البحرية المزدحمة مثل ميناء سافانا.

وبينما كان منافسوه منشغلين بعقد اجتماعات في البلديات وزيارة المطاعم المحلية، أمضى ترامب معظم الأشهر الأخيرة في الاستجابة لمشاكله القانونية المتزايدة. وقد تم توجيه الاتهام إليه أربع مرات في أربع ولايات قضائية ويواجه 91 تهمة جنائية، لكن ذلك لم يؤثر بعد على مكانته في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.

وفي علامة على هيمنته، يخطط لتخطي المناظرة التمهيدية الثانية للحزب الجمهوري يوم الأربعاء، كما فعل في المناظرة الأولى، وسيزور بدلاً من ذلك ميشيغان للتعبير عن معارضته لسياسات الرئيس جو بايدن المتعلقة بالسيارات وسط إضراب عمال صناعة السيارات.

ترامب، الذي تعهد بالانتقام إذا فاز بولاية ثانية، وصف مرة أخرى لوائح الاتهام بأنها ليست أكثر من "مطاردة ساحرات" سياسية بعد أن أمضى عطلة نهاية الأسبوع في انتقاد وسائل الإعلام وغيرها على منصته "تروث سوشيال الاجتماعية". وكان من بين أهدافه شبكة إن بي سي News وMSNBC، التي طالب بالتحقيق معها وقال "يجب التحقيق فيها بتهمة تهديد البلاد بالخيانة".

وانتقد مرة أخرى الصحافة الأميركية ووصفها بأنها "تهديد حقيقي"، وقال إن "وسائل الإعلام الإخبارية الكاذبة يجب أن تدفع ثمنًا باهظًا لما فعلوه ببلدنا الذي كان عظيما ذات يوم!'' وغالبًا ما يلقى ترامب تغطية غير مريحة وقصصًا لا يحبها باعتبارها مزيفة.

وبعيداً عن شكاواه مع الصحافة، انتقد ترامب مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة المتقاعد، بسبب مكالمات هاتفية أجراها مع الصين في الأشهر العاصفة الأخيرة من رئاسة ترامب. وقد دافع ميلي عن تلك الدعوات ووصفها بأنها "روتينية" و"تقع تمامًا ضمن واجبات ومسؤوليات" وظيفته. لكن ترامب زعم يوم الجمعة أن ميلي ارتكب "عملاً فظيعًا للغاية، وكانت العقوبة في الماضي هي الإعدام!"، وقال إن تقاعد ميلي "سيكون وقتًا للاحتفال لجميع مواطني الولايات المتحدة!".

كما هاجم ترامب زعماء الكونغرس عندما ضغط على الجمهوريين لتبني إغلاق حكومي وشيك "ما لم تحصل على كل شيء، أغلقها!"، ودعا مرة أخرى إلى الإطاحة بزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل. وكان ترامب مستاءً بنفس القدر من نظراء ماكونيل الديمقراطيين. وقال أيضا "يجب على كل ديمقراطي أن يستقيل من مجلس الشيوخ!" في أعقاب لائحة اتهام واسعة النطاق بالرشوة ضد سيناتور نيوجيرسي بوب مينينديز.

وادعى أيضًا، بعد تحطم طائرة F-35B مؤخرًا في ولاية كارولينا الجنوبية، أنه عندما كان رئيسًا، أخبر القوات الجوية الأميركية وشركة "لوكهيد مارتن" عدة مرات أن الطائرة المقاتلة F-35 كانت "في الواقع معيبة. لأنها تحتوي على محرك واحد فقط".

كما وجه إهانات لسفيرته السابقة لدى الأمم المتحدة ومنافسته الحالية في الحزب الجمهوري نيكي هيلي، وهي مواطنة من ولاية كارولينا الجنوبية، واصفا إياها بأنها صاحبة "عقل طير".