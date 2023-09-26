مناظرة أميركية مرتقبة بين حاكم كاليفورنيا والجمهوري ديسانتيس
المناظرة سوف تستمر 90 دقيقة لحكام أكثر الولايات الأميركية اكتظاظا بالسكان
سيشارك حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي، جافين نيوسوم، وحاكم فلوريدا الجمهوري، رون ديسانتيس، الذي يترشح أيضًا للرئاسة، في مناظرة يديرها شون هانيتي من قناة "فوكس نيوز" Fox News، حيث ستكون هذه المناظرة الأولى من نوعها بين الحاكمين البارزين.
وذكرت شبكة "فوكس نيوز" Fox News، الاثنين، أن مناظرة "الولاية الحمراء مقابل الولاية الزرقاء" لمدة 90 دقيقة ستعقد يوم 30 نوفمبر الساعة 9 مساءً بالتوقيت الشرقي في ولاية جورجيا.
واقترح هانيتي المناظرة على نيوسوم خلال مقابلة أجريت معه في يونيو، بحسب "فوكس" بعد فترة وجيزة من موافقة ديسانتيس على المشاركة.
وقال هانيتي في بيان: "إنني أتطلع إلى تقديم نقاش إعلامي للمشاهدين حول القضايا اليومية والفلسفات الحاكمة التي تؤثر على حياة كل أميركي".
وكان نيوسوم قد تحدى ديسانتيس للقائه في مناظرة في سبتمبر 2022 بعد أن نظم حاكم فلوريدا إرسال ما يقرب من 50 طالب لجوء فنزويلي إلى مارثا فينيارد في كاليفورنيا، مما اكتسب اهتمامًا وطنيًا لهذه الخطوة حيث قام حكام آخرون من الحزب الجمهوري بإرسال المهاجرين من الحدود الجنوبية إلى معاقل الديمقراطيين.
ويقوم الحاكمان اللذان يقودان اثنتين من الولايات الثلاث الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الولايات المتحدة، ببناء ملفات تعريفهما الوطنية في الوقت نفسه.
ويعتبر ديسانتيس هو أقرب منافس للرئيس السابق دونالد ترامب على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024.
وحتى الآن يتعاون نيوسوم بشكل متزايد مع الرئيس جو بايدن، الذي سيرسل حاكم ولاية كاليفورنيا إلى المناظرة التمهيدية الرئاسية الثانية للحزب الجمهوري في كاليفورنيا يوم الأربعاء.
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