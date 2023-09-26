هل تعمل حملة بايدن على منع تعثره؟ حذاء رياضي وسلم أقصر لطائرة الرئاسة

كشفت تقارير أميركية أن حملة الرئيس جو بايدن لإعادة انتخابه تعمل على مشروع بالغ الأهمية للتأكد من أنه لن يتعثر مجددا. وبينما يعرب الناخبون عن مخاوفهم العميقة بشأن عمر الرئيس البالغ من العمر 80 عامًا ومدى لياقته للمنصب، يتخذ فريق بايدن خطوات إضافية لمنعه من التعثر علنًا كما فعل في يونيو، عندما تعثر بكيس رمل في أكاديمية القوات الجوية وسقط على الأرض، وفقا لموقع "أكسيوس".

وكشفت المصادر أن بايدن يتدرب مع معالج فيزيائي لتحسين توازنه منذ نوفمبر 2021. ومنذ تعثره في يونيو/حزيران، أصبح يرتدي أحذية التنس في كثير من الأحيان لتجنب الانزلاق، ويستخدم السلالم القصيرة للدخول إلى طائرة الرئاسة. وبحسب التقرير، يشعر الديمقراطيون بالرعب من احتمال تعرض بايدن لسقوط خطير في الأسابيع التي تسبق انتخابات نوفمبر 2024.

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وأوضح التقرير أن بعض كبار الديمقراطيين يشعرون سرًا بالإحباط من فريق بايدن، مشيرين إلى حادثة كيس الرمل، وإلى أن الرئيس غالبًا يبدو أنه لا يعرف الاتجاه الذي يجب أن يسلكه بعد أن يتحدث على المنصة. وفي كثير من الأحيان، وبدون سياق، استخدم الجمهوريون مقاطع فيديو لبايدن وهو يبدو مرتبكًا بشأن المكان الذي سيذهب إليه بعد الخطابات لإثارة المزيد من الأسئلة حول عمره.

ومن المحتمل أن تكون صعوبات التوازن التي يعاني منها بايدن نتيجة لما شخصه طبيبه على أنه "مزيج من التهاب المفاصل الكبير"، و"التهاب المفاصل الخفيف بعد الكسر في القدم".

ويمارس بايدن التمارين الرياضية في الصباح مع المعالج الفيزيائي درو كونتريراس، الذي عمل أيضًا مع الرئيس السابق باراك أوباما.

وردا على سؤال حول مزيد من التفاصيل بشأن المعالج الفيزيائي، قال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس لموقع "أكسيوس": "هذا ليس جديدا، وتم الكشف عنه بشكل استباقي وشفاف في تقرير عام 2021 من جانب طبيب الرئيس، وكذلك مرة أخرى هذا العام".

وأضاف بيتس: "نمط مؤسف من وسائل الإعلام التي تحاول إضفاء الإثارة على شيء كان علنيًا منذ فترة طويلة، بدلاً من تغطية الإنجازات الحقيقية للرئيس أمام الأميركيين".

وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن عمر بايدن من بين المخاوف الرئيسية للناخبين. ويرى ثلاثة أرباع الأميركيين أن بايدن كبير جدًا في السن بحيث لا يمكنه تولي المنصب، وفقًا لاستطلاع أُجري الشهر الماضي. كما رأى حوالي النصف أن دونالد ترمب (77 عامًا) كبير في السن أيضا.

وعلى الجانب الآخر، يراهن فريق بايدن على أن أي سخرية يتلقاها بسبب استخدام بايدن سلم طائرة الرئاسة الأقصر وارتداء حذاء التنس، ستكون مقبولة مادامت ستجنب الرئيس أي تعثر علني آخر.

وتشبه حملة بايدن الآن لمنع تعثره الجهود التي بُذلت في عام 2020 لمنعه من الإصابة بفيروس كورونا، والتي أثارت السخرية أيضا.

ويشعر بعض الديمقراطيين بالقلق من تعرض بايدن لحادث مثلما حدث مع الجمهوري بوب دول في سبتمبر 1996، عندما سقط بطريق الخطأ من على خشبة المسرح في تجمع حاشد قبل أسابيع من الانتخابات. وكان الديمقراطيون قد انتقدوا دول، الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 73 عامًا، وقارنوه مع بيل كلينتون الأكثر نشاطًا، والذي كان في الخمسين من عمره وكان يسعى لولاية ثانية كرئيس. وتم إعادة نشر وتشغيل مقطع الفيديو الخاص بسقوط دول، وصورة له وهو يتألم بعد ذلك، على نطاق واسع.