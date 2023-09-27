دعوات "ديمقراطية" لمينينديز للاستقالة بعد اتهامه بتلقي رشى

قال السناتور الأميركي جاري بيترز، رئيس لجنة الحملات الانتخابية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، الثلاثاء إنه يجب على السناتور الديمقراطي بوب مينينديز الاستقالة بعد أن اتهمه الادعاء بتلقي رشى.

يأتي هذا بينما دفع رجل أعمال من ولاية نيوجيرزي الثلاثاء ببراءته من اتهامات برشوة السناتور مينينديز.

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وقدم وائل حنا (40 عاماً) التماساً في جلسة أمام القاضي أونا وانغ في المحكمة الاتحادية في مانهاتن.

ومن المقرر أن يتم استدعاء مينينديز (69 عاماً) وزوجته نادين مينينديز (56 عاماً) ورجلي أعمال آخرين متهمين برشوة السناتور البارز عن ولاية نيوجيرزي الأربعاء.

ويشغل مينينديز منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ لكنه تنحى مؤقتاً بعد وقت قصير من توجيه الاتهام إليه.

وينفى مينينديز وزوجته ارتكاب أي مخالفات، ويرفض السناتور دعوات زملائه الديمقراطيين للاستقالة.