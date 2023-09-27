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FILE - Former President Donald Trump pauses before ending his remarks at a rally in Summerville, S.C., Sept. 25, 2023. A New York judge ruled, Tuesday, Sept. 26, 2023, that the former president and his company committed fraud for years while building the real estate empire that catapulted him to fame and the White House. (AP Photo/Artie Walker Jr., File)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب
محاكمة ترامب

قاض في نيويورك: ترامب ارتكب "عمليات احتيال مالية متكرّرة"

اتهم الرئيس الأميركي السابق واثنين من أنباءه بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم "منظمة ترامب"

العربية.نت
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اعتبر قاض في نيويورك الثلاثاء أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب واثنين من أبنائه، هما دونالد جونيور وإريك، ارتكبوا "عمليات احتيال" مالية "متكرّرة" في العقد الأول من القرن الحالي بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم "منظمة ترامب".

والقرار الصادر عن القاضي آرثر إنغورون يمثّل نكسة للرئيس السابق عشية انطلاق جلسات المحاكمة في هذه القضية المدنيّة الإثنين المقبل.

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وكانت المدّعية العامّة في نيويورك ليتيسيا جيمس قد رفعت دعوى مدنيّة ضدّ ترامب وابنيه بتهمة تقديمهم أرقاماً "مضخّمة بشكل صارخ" لبنوك وشركات تأمين، مطالبةً المدّعى عليهم بدفع تعويض يناهز 250 مليون دولار.

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