ترامب يغيب ويتقدم.. مناظرة جمهورية ثانية الليلة تجمع 7 مرشحين

يعقد 7 مرشحين جمهوريين للرئاسة مناظرة الليلة، مساء الأربعاء، في مكتبة رونالد ريغان الرئاسية في كاليفورنيا، وهي المناظرة الثانية التي يغيب عنها الرئيس السابق والأوفر حظا دونالد ترامب.

وأجرت واشنطن بوست وابسوس استطلاع رأي جديدا يقيس رأي الجمهوريين حول وجهات نظرهم حول المرشحين قبل المناظرة وبعدها.

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وأظهر الاستطلاع أن الرئيس السابق ترامب لا يزال يتصدر المجموعة، لكن العديد من الجمهوريين يبقون خياراتهم مفتوحة.

وبعد المناظرة الأولى، وجد الاستطلاع أن المزيد من الجمهوريين لديهم ردود فعل إيجابية تجاه حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، والمدير التنفيذي السابق للأدوية فيفيك راماسوامي، وحاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة وسفيرة الأمم المتحدة نيكي هيلي.

وقال مراقبو المناظرة إن ديسانتيس وراماسوامي كان أداؤهما أفضل، في حين شهدت هيلي أكبر زيادة في عدد الناخبين الذين يفكرون في تأييدها.

وقد تكون المناظرة الثانية فرصة لظهور أحدهما، أو مرشح آخر، كبديل لترامب، خاصة أن الرئيس السابق رفض مرة أخرى الانضمام إلى المناظرة. لكن العائق أمام تجاوزه سيكون مرتفعا، حيث أظهر متوسط استطلاعات الرأي الوطنية التي أجريت في سبتمبر/أيلول أن 58% من الناخبين الجمهوريين يدعمون ترامب، وهو ما يزيد عن أربعة أضعاف دعم ديسانتيس البالغ 14%، في حين أن جميع المرشحين الآخرين لا تتجاوز نسبة مؤيديهم 9 في المائة.

وأظهر الاستطلاع أيضًا أن ترامب لديه الصورة الأكثر إيجابية بين الناخبين الجمهوريين المحتملين، حيث أكد 67% الانطباع الإيجابي عنه مقابل 30% لوجهة نظر سلبية. كما سجل 4 مرشحين جمهوريين آخرين نسبة إيجابية أكثر من السلبية بين الناخبين الجمهوريين. والمرشحون هم: ديسانتيس، وهيلي، وراماسوامي، وسيناتور كارولينا الجنوبية تيم سكوت.

وشهدت هيلي أكبر زيادة في التأييد من المناظرة الأخيرة، بست نقاط، كما سجل راماسوامي ارتفاعًا في معدلات تأييده.

ويتواجد مرشحون في مواقع أسوأ، على سبيل المثال لا تزال صورة نائب الرئيس السابق مايك بنس ضعيفة بين الناخبين، حيث تبلغ نسبته الإيجابية بين الناخبين 39% مقابل 50% للنسبة سلبية. أما حاكم ولاية نيوجيرسي السابق كريس كريستي فهو في وضع أسوأ، بنسبة إيجابية 20% مقابل نسبة سلبية 52%.

ولا يزال ثلاثة أرباع الناخبين الجمهوريين المحتملين يشكلون رأيهم حول حاكم داكوتا الشمالية دوج بورجوم.

وبحسب التقرير، فإن القضية الأهم بالنسبة للناخبين الجمهوريين المحتملين هي التضخم، حيث يقول 63% إنه أحد أهم ثلاث قضايا تواجه البلاد، تليها الهجرة بنسبة 48%، والميزانية الحكومية والديون بنسبة 33%.

وفي الوقت نفسه، أشار 18% من الناخبين الجمهوريين إلى الجريمة أو العنف المسلح، وتزوير الانتخابات، والتطرف أو الاستقطاب، والضرائب. وإجمالا، لم تتغير القضايا الرئيسية كثيرًا عما كانت عليه قبل المناظرة السابقة.



وعلى الرغم من أن الهجرة تحتل المرتبة الثانية بين أهم القضايا بالنسبة للناخبين الجمهوريين، إلا أنه ليس هناك بالضرورة دعم واسع النطاق لبعض مواقف المرشحين.

ووجد سؤال في الاستطلاع تأييدًا متباينًا بين الناخبين الجمهوريين لفكرة راماسوامي وديسانتيس بإرسال الجيش لمحاربة عصابات المخدرات في المكسيك. وينقسم الناخبون الجمهوريون حول هذه القضية حيث يؤيدها 44% ويعارضها 46%.