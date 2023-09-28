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Former President Donald Trump speaks at a rally in Summerville, S.C., Monday, Sept. 25, 2023. (AP Photo/Artie Walker Jr.)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب
ترامب

ترامب يتهم بايدن ببيع أميركا للصين باسم البيئة

الرئيس الأميركي السابق استبق مناظرة مرشحي الحزب الجمهوري، التي رفض المشاركة فيها، بتوجيه كلمة لعمال قطاع صناعة السيارات المضربين في ميشيغان

العربية.نت
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استبق الرئيس الأميركي السابق والمرشح المجهوري للرئاسة دونالد ترامب مناظرة مرشحي الحزب الجمهوري، التي رفض المشاركة فيها، بتوجيه كلمة لعمال قطاع صناعة السيارات المضربين في ميشيغان مساء الأربعاء.

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وفي كلمته، اتهم ترامب الرئيس الأميركي جو بايدن "ببيع الولايات المتحدة للصين وللمتطرفين باسم البيئة"، كما أكد أن بايدن يقوم "بخداع العمال لكنه في الحقيقة يعمل لصالح منظمة التجارة العالمية والصين". وتابع: "بايدن سلم قطاع السيارات الأميركي للصين وأهدى أفغانستان لطالبان".

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ووعد ترامب بدعم صناعة السيارات في الولايات المتحدة بمجرد نجاحه في الانتخابات الرئاسية في 2024.

كما اتهم ترمب بايدن بالفساد وعدم الكفاءة، قائلاً إن الرئيس الأميركي "يهتم بثراء أسرته فقط".

في سياق آخر، وجّه ترامب انتقادات حادة لصناعة السيارات الكهربائية قائلاً إن هذه السيارات ليست صديقة للبيئة وتستهلك طاقة كهربائية كبيرة.

وفي ما يخص الملاحقات القضائية بحقه، قال ترامب إنه "كلما ارتفعت نسب التأييد لي زادت لوائح الاتهام ضدي".

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