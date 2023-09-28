فوضى بالمناظرة الجمهورية الثانية.. وترامب يسخر من بنس

سادت الفوضى المناظرة الرئاسية الثانية للحزب الجمهوري، والتي جمعت 7 مرشحين حصلوا بشكل جماعي على حوالي 37%، أي أقل بـ 16 نقطة كاملة من الرئيس السابق دونالد ترامب.

ولم يدفع ترامب أي ثمن لتخطي المناظرات فقد زادت حصته في الاستطلاعات بالفعل من 52% إلى 54% منذ قضية أغسطس، ويبدو أنه مستعد لشق طريقه إلى ترشيح الحزب الجمهوري ما لم يحدث زلزال سياسي يدفعه للانسحاب.

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وربما قدم حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، الذي يتشبث بالمركز الثاني بعد إعادة ضبط حملته عندما رد قائلا على الاحتمالات الطويلة التي يواجهها هو وكل المرشحين الآخرين: "استطلاعات الرأي لا تنتخب الرؤساء، الناخبون ينتخبون الرؤساء".

لكن مع انتهاء المشهد الذي استمر ساعتين في مكتبة رونالد ريغان الرئاسية في سيمي فالي بولاية كاليفورنيا، بدا من غير المرجح في نهاية المطاف أن يؤدي الأداء القوي الذي قدمه ديسانتيس والسفيرة السابقة للأمم المتحدة نيكي هيلي والسيناتور تيم سكوت إلى إعادة تشكيل مسار السباق.

وجود ترامب

وهاجم ديسانتيس أخيرًا ترامب بعد تجاهل الرئيس السابق خلال المناظرة الأولى وقال "ترامب مفقود في الميدان. يجب أن يكون على هذه المنصة الليلة"، قبل أن يعود في وقت لاحق لمهاجمة ترامب بشأن مواقفه بشأن إجهاض.

وهاجم كريستي ترامب لتخطيه المناظرات وهو الخط الذي أثار صرخات الجمهور، ولكنه حقق هدفه الواضح المتمثل في الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت هالي، التي شهدت أكبر زيادة في استطلاعات الرأي بعد أدائها في المناظرة الأولى، حادة في تفاصيل السياسة وأصبحت مستعدة للشجار بما في ذلك شن الهجوم الأول الذي واجهه ديسانتيس في المناظرتين.

ودخلت حاكمة كارولينا الجنوبية السابقة في جدال حاد مع سكوت حول من لديه خبرة أفضل وفي وقت ما أجابت بثقة: "أحضرها يا تيم" وأعلنت عداءها مع رجل الأعمال فيفيك راماسوامي بشأن آرائه في السياسة الخارجية.

وهاجمت هيلي راماسوامي بعد أن دافع عن قرار حملته بالانضمام إلى تيك توك: "بصراحة، في كل مرة أسمعك فيها، أشعر ببعض الغباء تجاه ما تقوله".

وفي إشارة إلى أن هيلي أصبح يُنظر إليها على أنها تهديد محتمل، وزعت حملة ترامب ورقة حقائق في منتصف المناظرة بعنوان "نيكي هيلي الحقيقية".

ولم تكن هيلي هي الوحيدة التي تلاحق راماسوامي، الوافد الجديد الذي أشاد بترامب، والذي تراجعت أسهمه بعض الشيء منذ أن صعد باعتباره تهديدًا محتملاً لسيطرة ديسانتيس على المركز الثاني.

بعد أن صرح راماسوامي بأن "هؤلاء أشخاص طيبون في هذه المرحلة"، ذكّره سكوت بادعائه من المناظرة الأولى بأن كل مرشح إلى جانب راماسوامي "تم شراؤه ودفع ثمنه". ثم قام سكوت بمهاجمة راماسوامي بشأن تعاملاته التجارية في الصين.

وقال نائب الرئيس السابق مايك بنس: "أنا سعيد لانسحاب فيفيك من صفقته التجارية في عام 2018 في الصين. لا بد أن هذا كان في الوقت الذي قررت فيه التصويت في الانتخابات الرئاسية".

الإعلانات تسرق الأضواء

وكان أحد أكثر الديناميكيات الرائعة في تلك الليلة هو ما تم عرضه على الشاشة خلال فترات الإعلانات التجارية المختلفة.

وقبل بدء المناظرة مباشرة، بثت قناة فوكس الإعلان الأول لحملة بايدن للموسم الانتخابي الذي يهاجم فيه ترامب وتحديدًا بشأن سجل الرئيس السابق مع عمال السيارات ووظائف التصنيع.

وبينما أنهى المرشحون نقاشًا ساخنًا حول تهديد الأمن القومي من تيك توك، انتقلت فوكس إلى إعلان تجاري من تطبيق الوسائط الاجتماعية المملوك للصين، والذي تعهد العديد منهم بحظره.

كما بثت مجموعة تدعى "الجمهوريون من أجل أوكرانيا" إعلانًا يسلط الضوء على كيف ساعدت المساعدات الأميركية في تحطيم الجيش الروسي دون إرسال قوات أميركية إلى الأرض وهي قضية مثيرة للخلاف للغاية داخل الحزب الجمهوري، والتي تظهر في مأزق الميزانية في الكونغرس وكذلك في مرحلة المناظرات.

وكانت حملتا بايدن وترامب نشطتين في مهاجمة المرشحين على المسرح طوال الليل، وقال ترامب مازحا خلال خطابه المضاد للمناظرة في ميشيغان في وقت متأخر من يوم الأربعاء: "هل يرى أحد نائب الرئيس في تلك المجموعة؟ لا أعتقد ذلك".