نكتة خادشة لنائب ترامب تورطه.. "معلمة بسريري منذ 38 سنة"

انقلبت مزحة لمايك بنس، نائب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إلى موجة سخرية وعاصفة من الانتقادات ضده.

Mike Pence tried to make a joke and it went about as well as you thought it would. #GOPDebate pic.twitter.com/BrDFeu7Wwk — Pod Save America (@PodSaveAmerica) September 28, 2023

فخلال المناظرة الرئاسية الثانية للحزب الجمهوري، التي عقدت مساء أمس الأربعاء في كاليفورنيا، حاول بنس إطلاق دعابة، إلا أنه سرعان ما انقلب السحر على الساحر.

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وفي التفاصيل، قال بنس ممازحاً في معرض رده على مرشح رئاسي آخر، وهو حاكم ولاية نيوجيرسي السابق كريس كريستي، إنه "ينام مع معلمة منذ 38 عاما"، في إشارة إلى زوجته كارين بنس.

السيدة الأولى؟!

أتى ذلك، بعدما قال كريستي، إن الرئيس جو بايدن "ينام مع أحد أعضاء نقابة المعلمين.. ما يعني أنه "ليس هناك فرصة لأن نتمكن من انتزاع قبضة النقابة الخانقة"، في إشارة إلى السيدة الأولى جيل بايدن العضو في الرابطة الوطنية للتعليم ذات النفوذ.

ورداً على ذلك قال بنس ساخراً: لأنك ذكرت موقف الرئيس، فلأكن صريحا بشكل تام زوجتي ليست عضوا في نقابة المعلمين، لكنني أقر بأنني كنت أنام مع معلمة لمدة 38 عامًا!"

بالتزامن تفاعل عدد من الحضور ضاحكاً مع تلك النكتة، فيما صمت القسم الأكبر من الجمهور.

أما على مواقع التواصل، فأمر آخر، إذ سرى المقطع المصور كالنار في الهشيم، وسط عاصفة من السخرية.

صور مركبة ساخرة

حتى إن البعض نشر "صورا ساخرة مركبة" لبنس في السرير.

يشار إلى أنه قبل نكتة بنس هذه، كان كريستي يتحسر على تأثير نقابات المعلمين في البلاد، زاعمًا أنها تدير المدارس العامة في جميع أنحاء أميركا. وقال: "دعونا نقول الحقيقة.. نظام المدارس العامة هذا لم يعد يديره الجمهور إنما نقابات المعلمين".

وضمت مناظرة أمس سبعة سياسيين للتنافس على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، لكن دونالد ترامب، المرشح الأوفر حظا حتى الآن وإن بفارق بسيط، تغيب عن هذا الحدث المهم، تماما كما فعل في المناظرة الأولى.

لكنه كان حاضراً بقوة في ميشيغان، حيث ألقى كلمة أمام عمال صناعة السيارات، أكد فيها أن أياً من المشاركين في تلك المناظرة لن يكون نائبًا له في انتخابات 2024!