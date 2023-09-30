أقوى فيديو لترامب.. يسخر من بايدن ويقلده ضائعاً

في أعنف هجوم حتى الآن على خصمه اللدود، سخر الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، من الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن، مشككاً مجددا في قدراته ووعيه.

وقال ترامب خلال تجمع لأنصاره في كاليفورنيا، مساء أمس الجمعة: "هذا الرجل لا يستطيع أن يصعد إلى المسرح! إليك المسرح، إذا ذهبت إلى اليسار، ستجد درجًا، ولليمين أيضا ستجد درجًا. "

Trump imitating Biden getting lost on stage is hilarious 🤣🤣🤣



pic.twitter.com/HqjOex9EdN — Benny Johnson (@bennyjohnson) September 29, 2023

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وأردف ساخراً وملمحاً إلى "ضياع بايدن" : هذا الرجل غالباً ما يتفتل سائلا أين أنا؟ أين أنا؟

كما راح يقلده على المسرح، قائلاً ".. اللعنة إنه فظيع"، ما أثار ضحكات الجمهور، حيث علا التصفيق الحار.

وسخر ترامب البالغ من العمر 77 عاما من المظهر الجسدي لبايدن الذي يأمل بأن يحل محله في البيت الأبيض، قائلا لجمهوره إن الرئيس الديموقراطي البالغ 80 عاما "لا يستطيع حتى النزول من على منصة".

بدوني لكان ميتاً

إلى ذلك، هاجم الرئيس السابق منافسيه على نيل بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024، خصوصا حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، أمام جمهور مؤيد له في آناهايم خلال مؤتمر الحزب الجمهوري بكاليفورنيا.

وقال "كنت أنا من أعاد اللون الأحمر الى فلوريدا (لون الجمهوريين) وليس هو"، في إشارة إلى دي سانتيس.

ومستذكرا الدعم الذي قدمه له عام 2018 في حملته لنيل منصب حاكم ولاية فلوريدا، أكد ترامب "بدوني لكان ميتا".

يشار إلى أنه وفقا لاستطلاع حديث أجرته شبكة إن بي سي نيوز، يتقدم ترامب بشكل ساحق في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري مع 59% من نوايا التصويت في مقابل 16% لديسانتيس، أقرب منافسيه.

على الرغم من أنه اتهم جنائيا في أربع قضايا تتراوح من تعامله مع وثائق سرية بعد مغادرته الرئاسة إلى محاولته المزعومة لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

إلا أنه كرر مرارا وتكرارا خلال الأشهر الماضية أنه ضحية لعدالة يعتبرها رهينة بأيدي الديموقراطيين.