ترامب يجدد هجومه على المدعية العامة لنيويورك: محتالة وبلا كفاءة

جدد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، هجومه على المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشيا جيمس.

وفي تصريحاته خارج قاعة المحكمة وسط مانهاتن، الثلاثاء، وصف ترامب جيمس بأنها "غير ذات كفاءة بشكل صارخ"، قائلاً إنها لفقت قضية وهمية ضده، وفق رويترز.

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كما أضاف أن أرقام جيمس مزورة، واصفاً إياها بالـ"محتالة".

محاكمة مدنية

يذكر أن محاكمة مدنية بتهمة الاحتيال كانت بدأت، الاثنين، يمكن أن توجه ضربة للإمبراطورية العقارية لترامب، حيث اتهمته جيمس بجني أكثر من 100 مليون دولار من خلال الكذب.

وتتعلق المحاكمة في قاعة محكمة بوسط مانهاتن باتهامات جيمس لترامب بالمبالغة في تقييم أصوله للتمكن من الحصول على قروض وعلى شروط تأمين أفضل.

250 مليون دولار

كما تسعى جيمس لتغريم ترامب 250 مليون دولار على الأقل، وفرض حظر دائم عليه ونجليه دونالد الابن وإريك، بمنعهم من إدارة الأعمال في نيويورك، وحظر مدته 5 سنوات على الأنشطة التجارية والعقارية لترامب ومؤسسته الأشهر التي تحمل اسمه. وقالت إن مكتبها مستعد لإثبات قضيته.

وقبل دخول قاعة المحكمة، الاثنين، صرح ترامب للصحافيين أن القضية "عملية احتيال" و"خدعة" واستمرار لأكبر ملاحقة في كل العصور.

كذلك أضاف: "لدينا شركة عظيمة. قمت ببناء شركة عظيمة. إنها (شركة) هائلة.. تحتوي على بعض من أعظم الأصول العقارية في العالم. والآن يجب أن أمثل أمام قاض مارق".

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قانونية تماماً

بدوره، قال محاميه كريستوفر كيسي، في البيان الافتتاحي، الاثنين، إن البيانات المالية لترامب ومنظمة ترامب قانونية تماماً.

كما أردف: "هذه واحدة من أكثر العلامات التجارية نجاحاً في العالم، وقد جمع ثروة من خلال الالتزام بالإجراءات الملائمة فيما يتعلق بالاستثمارات العقارية.. لم يكن هناك نية للاحتيال، ولم يكن هناك مخالفة للقانون، ولم يكن هناك تقصير أو انتهاك، ولم يكن هناك اعتماد على البنوك أو أرباح بطرق غير سليمة، ولم يكن هناك ضحايا".

أكثر من 150 شخصاً

يشار إلى أن المحاكمة تشمل كيانات تعد على أصابع اليد من بين ما يقرب من 500 كيان في محفظة ترامب للأعمال والاستثمارات لكنها تضم بعض أعلى العقارات لديه تقييماً.

ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى أوائل ديسمبر. ومن المقرر أن يدلي أكثر من 150 شخصاً خلالها بشهادتهم من بينهم ترامب نفسه، لكن من المرجح أن يكون الجزء الأكبر من المحاكمة معركة بين خبراء الوثائق والمعاملات المالية.

الجدير بالذكر أن القضية واحدة من بين العديد من الدعاوى القضائية والمحاكمات التي يواجهها ترامب في وقت يسعى فيه للعودة مرة أخرى للبيت الأبيض العام القادم.

غير أنه لم تنجح أي من هذه القضايا في إضعاف تقدمه على منافسيه لنيل ترشيح الحزب الجمهوري إلا أنها كانت بمثابة استنزاف مالي له.