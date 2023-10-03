قرار معاكس.. جمهوريون يفشلون بعزل مكارثي

بعدما أطلق متشددون ضمن حزبه الجمهوري صرخات للإطاحته به، فشل نواب جمهوريون في مجلس النواب الأميركي الثلاثاء، بوقف التصويت على قرار عزل رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي.

قرار معاكس

وطرح المشرعون الجمهوريون في الجلسة ذاتها، قرارا معاكسا يمنع عزل مكارثي من رئاسة المجلس.

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أتت هذه التحركات بعدما أثار ماكارثي حفيظة الجناح اليميني المتشدد في حزبه نهاية الأسبوع عندما تعاون مع الديموقراطيين لتمرير اتفاق مؤقت بشأن الموازنة لتجنّب إغلاق حكومي.

وقاد التحرّك عضو الكونغرس مات غايتس الذي لطالما كان مناهضا لماكارثي، فقدّم الاثنين مذكرة لـ"إخلاء منصب رئيس مجلس النواب"، ما أفضى إلى التصويت.

الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي يفشلون بوقف التصويت على قرار عزل مكارثي

ولعل هذه الخطوة أجبرت الديموقراطيين على اتّخاذ قرار بشأن إن كان عليهم إنقاذ رئيس المجلس الذي قضى جل ولايته في معارضة أجندتهم فيما يدعم الرئيس السابق دونالد ترامب وفتح مؤخرا تحقيقا يرمي لعزل الرئيس جو بايدن، والذين بدورهم أعلنوا رفض إنقاذه.

في نهاية المطاف، شجّع زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز الديموقراطيين على الإطاحة بماكارثي، منتقدا في الوقت ذاته النواب اليمينيين الذين يصفهم بأنهم "متطرفو ماغاMAGA" في إشارة إلى حركة ترامب "لنجعل أميركا عظيمة مجددا" "Make America Great Again".

يراقبون فقط!

تأتي المعركة الأخيرة في الكونغرس بعد أيام على إقرار مجلسي النواب والشيوخ إجراء لتجنّب إغلاق حكومي مكلف، بأغلبية كبيرة من الحزبين في كلا المجلسين، عبر تمديد التمويل الفدرالي حتى منتصف تشرين الثاني/نوفمبر.

وشعر المحافظون بالغضب حيال ما اعتبروه تحوّلا في موقف ماكارثي الذي تعهّد وضع حد للتشريع المؤقت الذي تم إعداده على عجل والاتفاق عليه بدعم الحزب الديموقراطي، وإعادة قضية الموازنة إلى عملية تتولاها اللجان.

يذكر أن ماكارثي لا يحظى بالكثير من الدعم من الحزبين، حيث أشار العديد من النواب الليبراليين إلى أنهم يفضّلون متابعة المعارك في صفوف الجمهوريين عن بعد بدلا من التدخل فيها.