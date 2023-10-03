ترامب يطلب وجبته المفضلة "ديلفري" خلال جلسة محاكمته

يعشق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الوجبات السريعة، حيث نشر وظهر في أكثر من صورة وهو يتناول وجبات من "ماكدونالدز" و"كنتاكي" و"برغر كينغ" وغيرها.

Trump in NYC for another fake indictment.



McDonalds order carried into court for The Boss!



Only the good guys can sit at this table. pic.twitter.com/XBwkZYrIa6 — Shannon Ford (@shannonfordUSA) October 2, 2023

6 أكياس من ماكدونالدز

وخلال أولى جلسات محاكمته في نيويورك بتهمة الاحتيال، أمس الاثنين، رصد موقع "TMZ" اثنين من الموظفين ببدلات داكنة وهما يحملان عدة أكياس من الطعام، من سلسلة الوجبات السريعة الشهيرة "ماكدونالدز".

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وأفاد الموقع بأن الموظفين حملا ما لا يقل عن 6 أكياس من ماكدونالدز متجهة إلى المحكمة العليا في مانهاتن".

وتوقع أن تكون كل هذه الوجبات لترامب وفريقه، الذي يرافقه، من مستشارين ومحامين.

واقعة فريق كرة قدم

يشار إلى أن ترامب كان قدم وجبات من ماكدونالدز لضيوفه من فريق كرة القدم الأميركي "كليمسون تايغرز"، حين زاروا البيت الأبيض عام 2019.

وكتب جاريد كوشنر، صهر ترامب وكبير مستشاريه السابق، في مذكراته لعام 2022 بعنوان "تحطيم التاريخ" أن الوجبة المفضلة للمرشح الأوفر حظا لترشيح الحزب الجمهوري لعام 2024 من سلسلة مطاعم البرجر الأميركية تشمل بيغ ماك، وفيليه السمك، والبطاطس المقلية، ومخفوق الفانيليا.

اتهامات بالاحتيال

وتتهم دعوى الاحتيال، التي رفعتها المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، كلا من الرئيس السابق وكذلك ولديه إريك ودون جونيور بمخطط استمر لعقود من الزمن للاستفادة ماليا من خلال المبالغة في قيمة الممتلكات العقارية لشركة ترامب.

ومن المتوقع أن تنتهي المحاكمة بدون هيئة محلفين بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول القادم.