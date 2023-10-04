بالتفاصيل.. هؤلاء المرشحون لرئاسة مجلس النواب الأميركي

بعد الإطاحة التاريخية بكيفين مكارثي من منصب رئيس مجلس النواب الأميركي والإعلان عن شغور منصبه، بدأت الأسماء المحتملة لخلافته تتصدر حديث وسائل الإعلام الأميركية.

وعقد أعضاء الحزب الجمهوري بمجلس النواب اجتماعاً مغلقاً عقب جلسة التصويت على عزل مكارثي، الثلاثاء، لم يعلن عقبها اسم مرشح للحزب، ما يشير إلى أن أعضاء التيار الجمهوري المتشدد الذين صوتوا لصالح عزل مكارثي، لم يكن لديهم مرشح بديل لقيادة مجلس النواب يحظى بدعم بقية أعضاء الحزب بالمجلس.

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فيما أعلن النائب الجمهوري عن ولاية نورث كارولاينا باتريك ماكهنري، الذي تولى منصب الرئيس المؤقت لمجلس النواب، أن المجلس سيدخل في عطلة مؤقتة حتى الأسبوع المقبل، ما يمنح الحزب الجمهوري أسبوعاً للتوافق خلف الكواليس بشأن مرشح واحد.

هذا وسيلتئم مجلس النواب الثلاثاء القادم وقد يصوت على انتخاب رئيس جديد له خلال الأسبوع.

رئيس مؤقت

وتم اختيار ماكهنري رئيساً مؤقتاً لمجلس النواب الثلاثاء، بعدما وضعه مكارثي على رأس قائمة سرية تضم مرشحين لخلافته في حال شغور المنصب لأي سبب كان، وذلك وفق قانون أقر عقب أحداث 11 سبتمبر 2001.

ويعد ماكهنري حليف مكارثي الذي تحدث عن دعمه المطلق وغير المشروط له قبل تصويت العزل أخيراً.

الأسماء المرشحة:

- ستيف سكاليز

وهناك العديد من الأسماء المرشحة والمؤهلة لشغل هذا المنصب فقد طرح النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا مات غايتس، اسم ستيف سكاليز وهو زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس النواب، وكان يحتل الرتبة الثانية في قيادة الكتلة الجمهورية بمجلس النواب خلف مكارثي، حين كان رئيساً لمجلس النواب.

وقال غايتس: "سأصوت لصالح ستيف سكاليز، أنا أقدره جداً، بالإضافة إلى العديد من الجمهوريين الآخرين".

كما كشف الجمهوريون في مجلس النواب عن اختيارهم رئيسة مؤتمر الحزب الجمهوري بمجلس النواب إليز ستيفانيك كخليفة محتملة لمكارثي، وفق تقرير نشرته وكالة "رويترز".

توم إيمر

ومن الأسماء المرشحة بقوة ما يعرف بـ"السوط الجمهوري في مجلس النواب" النائب توم إيمر، الذي ترأس حملة الجمهوريين في مجلس النواب، خلال انتخابات التجديد النصفي لعام 2022، عندما استعاد الجمهوريون الأغلبية في مجلس النواب من الديمقراطيين، بزعامة الرئيس جو بايدن.

جيم جوردان

رشح بعض الجمهوريين النائب جيم جوردان، رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب وحليف الرئيس السابق دونالد ترامب، ليكون رئيس اللجنة خلال الانتخابات على المقعد في يناير، وحصل على 20 صوتاً خلال جولة واحدة من التصويت.

وجيم جوردان، "منفتح" على القيام بالترشح للمنصب، حسبما قال أحد المشرعين من الحزب الجمهوري. ويبدو أن النائب الأميركي، الذي استبعد باستمرار عن الترشح لمنصب رئيس البرلمان، أبقى الخيار أمامه مفتوحا.

بايرون دونالدز

ومن النجوم الصاعدين في الحزب الجمهوري يبرز النائب المتشدد بايرون دونالدز، وحصل على 20 صوتاً خلال إحدى جولات التصويت لسباق رئيس المجلس في يناير (كانون الثاني) الماضي.

كيفين هيرن

كشف مصدر مطلع لشبكة CNN الأميركية بأن عددا من المشرعين الجمهوريين تواصل مع رئيس لجنة الدراسات، كيفين هيرن، للترشح للشاغر وأنه يفكر بالتقدم للمنصب بشكل جدي".

وهيرن هو رئيس أكبر مجموعة للمحافظين الجمهوريين في مجلس النواب.

دونالد ترامب!

تاريخياً، كان مجلس النواب ينتخب دائماً واحداً من أعضائه رئيساً، لكن الدستور الأميركي لا ينص على أن الوظيفة يجب أن تذهب إلى عضو منتخب في مجلس النواب.

واقترح بعض الحلفاء الجمهوريين الرئيس السابق دونالد ترامب، لشغل هذا المنصب، رغم أن المرشح الأوفر حظاً لترشيح الحزب الجمهوري لعام 2024 لتحدي بايدن قال في السابق إنه "غير مهتم".

حكيم جيفريز

يعتبر زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز هو الزعيم الديمقراطي المفضل، وحصل على أصوات أكثر من مكارثي خلال 11 جولة تصويت في انتخاب رئيس مجلس النواب سابقاً.

كيفين مكارثي

وحتى مع عزله يبقى كيفين مكارثي أبرز وأقوى المرشحين للعودة إلى منصبه، لكنه قال في وقت سابق للصحافيين إنه لن يترشح مرة أخرى لمنصب رئيس مجلس النواب.