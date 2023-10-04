بصورة خاصة لمساعدته مع سيناتور ديمقراطي.. أغضب ترامب القاضي
بمنشور على حسابه في تروث سوشيال، وصورة لأليسون غرينفيلد مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الديمقراطي تشاك شومر، أغضب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، قاضي المحكمة بنيويورك أمس.
فقد أصدر قاضي المحكمة العليا في مانهاتن، آرثر إنجورون، خلال اليوم الثاني من محاكمة ترامب المدنية، أمرًا بعدم النشر، مهددا بفرض "عقوبات خطيرة" إذا تم تجاهل توجيهه.
وقال إنجورون في المحكمة بعد استراحة غداء طويلة: "هذا الصباح، نشر أحد المتهمين على حساب في وسائل التواصل الاجتماعي منشورًا مهينًا وغير صحيح عن أحد أعضاء فريقي، في إشارة إلى الصورة التي نشرها ترامب لمساعدته أليسون مع شومر.
أرسلت إلى الملايين
كما أمر القاضي بحذف المنشور على الفور، قائلا: "على الرغم من أنني طلبت حذف المنشور، فإنه أرسل بالبريد إلى ملايين آخرين"، في إشارة ربما إلى حملة ترامب.
إلى ذلك، شدد القاضي على أنه لن يسمح على الإطلاق بشن حملات شخصية وغير لائقة ضد مساعديه أنه لن يتهاون في هذا الموضوع.
وكان المرشح الجمهوري الأوفر حظا للرئاسة في عام 2024، كتب على حسابه، من دون تقديم أي دليل بطبيعة الحال على صحة كلامه أن "صديقة شومر، أليسون آر. غرينفيلد، تدير هذه القضية ضده".
كما أضاف قائلا: "كم هو مشين! يجب رد هذه القضية فوراً".
سخيف وكاذب!
في المقابل، وصفت متحدثة باسم شومر مساء أمس الثلاثاء منشور ترامب بالسخيف والكاذب، قائلة إن السيناتور لا يعرف جرينفيلد.
وأوضحت أن شومر يحضر أحداثًا لا حصر لها في كل ركن من أركان البلاد، حيث يلتقط عشرات الآلاف من الناخبين صورًا معه، تمامًا مثل هذه الصورة، التي تم التقاطها أثناء توقفه في مناسبة سنوية في مانهاتن".
يذكر أن ترامب كان وصف هذه الدعوى القضائية وكافة المحاكمات الأخرى المرفوعة ضده مرارا وتكرارا بأنها مدفوعة بدوافع سياسية بغية عرقلة وصوله إلى البيت الأبيض مرة ثانية.
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