لتعويض النقص.. واشنطن تنقل أسلحة إيرانية مُصادرة لكييف

كشفت القيادة المركزية الأميركية اليوم الأربعاء أن واشنطن نقلت نحو 1.1 مليون طلقة ذخيرة إيرانية إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أن هذه الذخيرة تمت مصادرتها أثناء نقلها من الحرس الثوري الإيراني إلى الحوثيين باليمن أواخر العام الماضي.

وكان مسؤولون أميركيون قد كشفوا في وقت سابق اليوم أن واشنطن ستنقل آلافاً من قطع الأسلحة والذخائر الإيرانية المصادرة إلى أوكرانيا، بحسب ما نقلت شبكة "سي إن إن".

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وأوضحت الشبكة أن هذه الخطوة يمكن أن تساعد في تخفيف النقص الحاد في العتاد لدى الجيش الأوكراني، الذي ينتظر إرسال المزيد من الأموال والمعدات من الولايات المتحدة وحلفائها.

لكنها قالت إنه من غير الواضح الإطار القانوني الذي ستستند إليه الولايات المتحدة لنقل هذه الأسلحة، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة تشترط تدمير الأسلحة المضبوطة أو تخزينها.

وقالت إن الإدارة الأميركية تدرس منذ أشهر كيفية إرسال هذه الأسلحة إلى الأوكرانيين بشكل قانوني، مشيرة إلى أن تلك الأسلحة مخزنة في منشآت تابعة للقيادة المركزية الأميركية.

نقص في السلاح والذخيرة

يذكر أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أكد أن الجيش الأوكراني تنقصه الأسلحة ووسائل الدفاع الجوي للقيام بهجوم مضاد.

وقال زيلينسكي على هواء قناة "سكاي تي جي 24"، اليوم: "إن هجومنا المضاد مستمر، خطوة تلو خطوة، نبذل كل ما في وسعنا لصد العدو. المشكلة هي حقول الألغام، والنقص في القذائف وأنظمة الدفاع الجوي".

وتابع "الدفاع الجوي عنصر مهم للغاية للهجوم المضاد ولحماية السكان". ووفقاً لزيلينسكي، إنه من المهم للغاية عدم تباطؤ القتال في ساحة المعركة في الشتاء، الذي سيصبح "تحدّياً للجيش وللمواطنين".

إمداد غربي خجول

من ناحية أخرى، أفادت وكالة أنباء "أنسا" بأن وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو أجاب بتردد عن سؤال حول إمدادات الأسلحة المستقبلية إلى كييف: "لا يمكننا الحديث عن ذلك، حالياً يتم تسجيل حزم المساعدة بناء على الطلبات وبناء على الإمكانيات"، مضيفاً "نحن ندرس الطلبات".

في وقت سابق، أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، عن إعداد الحزمة الثامنة من المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

يشار إلى أن إيطاليا قدمت حتى الآن، المساعدة وفقاً لسبع حزم. بينما يعتقد خبراء المجمع الصناعي العسكري، أن إيطاليا استنفدت احتياطيات الأسلحة التي يمكن إرسالها إلى أوكرانيا.