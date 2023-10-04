مكارثي لن يترشح ثانية.. من هو خليفته وارث كل صلاحياته؟

شهدت الولايات المتحدة اليوم تعيين النائب باتريك ماكهنري رئيسا لمجلس النواب الأميركي بالإنابة، حسبما أعلن كاتب المجلس مباشرة بعد تجريد كيفن مكارثي من منصبه إثر تصويت تاريخي.

ويتمتع رئيس مجلس النواب المؤقت بجميع الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس مجلس النواب المنتخب.

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وقد اختار مكارثي ماكهنري لهذا الدور عندما تم انتخابه رئيسا في يناير/كانون الثاني، إلا أنه لم يعلن عنه حينها على أن يتم الاحتفاظ بالقرار المؤقت باعتباره سرا عند كاتب مجلس النواب، حتى تتم إقالة رئيس المجلس أو استقالته، وهي عملية تم تصميمها بعد 11 سبتمبر 2001، لضمان استمرارية الحكومة.

كما تعدّ هذه المرة الأولى التي يتم فيها تنفيذ عملية الاستبدال المؤقت.

من هو مكارثي ماكهنري؟

ماكهنري هو حليف مقرب من مكارثي، وعمل في يناير/كانون الثاني، كمفاوض رئيسي في مجلس النواب للتوسط والحصول على الأصوات اللازمة كي يصبح مكارثي رئيسا.

ولعب أيضاً دورا مركزيا في صفقة مكارثي للحد من الديون مع الرئيس جو بايدن، والتي استخف بها المحافظون داخل مؤتمر الحزب الجمهوري باعتبارها أحد العوامل الدافعة لإبعاده عن منصب المتحدث.

النائب باتريك ماكهنري رئيسا لمجلس النواب الأميركي

كذلك يقضي ماكهنري فترة ولايته العاشرة في منطقة الكونغرس العاشرة في ولاية كارولينا الشمالية.

وقد تم انتخابه لأول مرة لعضوية الكونغرس في عام 2004، ويرأس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب.

أما قبل انتخابه لعضوية مجلس النواب في ولاية كارولينا الشمالية في عام 2002، عمل ماكهنري في حملة جورج دبليو بوش الرئاسية لعام 2000 وحصل على تعيين كمساعد خاص لوزير العمل في عام 2001.

لأول مرة

يشار إلى أن مجلس النواب الأميركي كان أعلن الأربعاء، لأول مرة بتاريخ أميركا، عزل رئيسه.

فقد صوّت أعضاء المجلس على مشروع سحب الثقة من رئيس المجلس الجمهوري مكارثي، وذلك بعد موافقة 216 نائبا ورفض 210، صوت فيه الديمقراطيون جميعا لصالح العزل، ومعهم تجمع الحرية التابع للحزب الجمهوري.

إلى ذلك، أعلن كيفن مكارثي أنه لن يترشح مجددا لرئاسة مجلس النواب الأميركي.