مكارثي ليس الأول.. هذا ما حدث بـ "النواب الأميركي" قبل 100 عام

لأول مرة في تاريخه، شهد مجلس النواب الأميركي أحداثاً دراماتيكية خلال الأيام الماضية أفضت إلى عزل رئيسه كيفين مكارثي، بعد تصويت أعضاء المجلس على مشروع سحب الثقة، وذلك بعد موافقة 216 نائبا ورفض 210.

ومصير مكارثي رغم أنه الأول، إلا أن المجلس شهد أحداثاً مماثلة قبل أكثر من 100 عام، حينما واجه رئيس مجلس النواب الجمهوري، جوزيف كانون، منتقديه وجهاً لوجه من خلال الكشف عن خدعتهم وتحديد التصويت بنفسه على الإطاحة به.

مادة اعلانية

إلا أن كانون نجا من محاولة العزل هذه، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يصوت فيها مجلس النواب بالفعل على النظر في عزل رئيسه، وبعدها حدث الأمر ذاته مع جون بوينر في عام 2015 لكن لم يصل الأمر إلى التصويت، ولكنه أدى به إلى التقاعد المبكر.

امتلكوا سلطة هائلة

وبالعودة إلى عام 1910، وخلال العقد الأول من القرن العشرين، امتلك رئيس مجلس النواب سلطة هائلة، وكان المتحدثون أقوياء للغاية لدرجة أنه كان يُشار إليهم في كثير من الأحيان باسم "القياصرة"، في إشارة إلى حكام روسيا.

ومن بين السلطات الأكثر أهمية وإثارة للجدل التي يتمتع بها رؤساء مجلس النواب، أنهم تمكنوا من ممارسة قدر كبير من التأثير على لجنة قواعد مجلس النواب، المسؤولة عن إرسال معظم التشريعات للتصويت عليها.

وفي عام 1910، واجه رئيس البرلمان جوزيف كانون ثورة من داخل صفوف حزبه الجمهوري. وكان الجمهوريون التقدميون، مثل جورج نوريس، الذي سيواصل مسيرة مهنية بارزة، بما في ذلك فترة طويلة في مجلس الشيوخ الأميركي، محبطين من استخدام كانون لسلطاته لإبقاء التشريع التقدمي بعيداً عن أجندة مجلس النواب.

محاولة لحد صلاحيات كانون

وفي يوم القديس باتريك، وبينما كان العديد من أنصار كانون في مجلس النواب يحتفلون، انتهز نوريس فرصته للاجتماع مع الديمقراطيين لتقديم قرار يحد من صلاحيات رئيس مجلس النواب.

وبشكل خاص، سعى قرار نوريس إلى إنهاء سيطرة رئيس مجلس النواب على الأجندة التشريعية للكونغرس من خلال الحد من نفوذه على لجنة القواعد، المسؤولة عن إرسال معظم التشريعات للتصويت عليها.

في موازاة ذلك احتدم النقاش طوال الليل، وحتى بعد ظهر اليوم التالي، حيث جادل الأعضاء حول ما إذا كان قرار نوريس يحظى بامتياز، وبالتالي على رأس جدول الأعمال، أو ما إذا كان يتعين على رئيس مجلس النواب منح الإذن حتى بالتصويت على القرار.

ولعدة أيام، استخدم كانون وحلفاؤه كل الحيل البرلمانية الممكنة لتأخير التصويت، ولأيام، تمكن تحالف الجمهوريين والديمقراطيين "المتمردين" من التغلب عليهم.

فشل التصويت

أخيرا، في 19 مارس/آذار 1910، صوت مجلس النواب على تجريده من سلطته المتعلقة بالقواعد بأغلبية 191 صوتا مقابل 156 صوتاً، وصوت ضده أكثر من ثلاثين جمهوريا.

وقال كانون للمشرعين إنه على الرغم من خسارة التصويت، فإنه لن يستقيل ما لم يتم تمرير اقتراح إخلاء منصب رئيس البرلمان. وحتى نوريس، الذي قال إنه حقق هدفه بالفعل، فقد شهيته للمواجهة. وتم رفض اقتراح القرار بأغلبية 192 صوتاً مقابل 155 صوتاً.

إلى ذلك استمر كانون في منصبه، وظل الجمهوريون منقسمين، مما ساعد الديمقراطيين على السيطرة على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي بعد بضعة أشهر.

ثم، في عام 1912، خاض روزفلت الانتخابات الرئاسية كمرشح رئاسي من طرف ثالث للإطاحة بخليفته تافت، مما أدى إلى تقسيم أصوات الجمهوريين ومنح الديمقراطيين البيت الأبيض أيضاً.

وواصل نوريس، زعيم الثورة، مسيرته المهنية في مجلس الشيوخ، والذي يعتبر بشكل عام واحداً من أفضل المناصب على الإطلاق. واسم كانون، إن لم يكن سمعته، بقي أيضاً على قيد الحياة مع مرور الوقت؛ وتم تسمية مبنى مكتب كانون باسمه.