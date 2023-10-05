بسبب تضارب المحاكمات.. ترامب يطالب بتأجيل قضية "الوثائق"
محامو الرئيس الأميركي السابق: بعض القضايا تتطلب تواجد ترامب في مكانين في نفس الوقت
طلب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من القاضي تأجيل محاكمته في قضية الوثائق السرية التي تم العثور عليها في منزله في فلوريدا من مايو 2024 إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024، قائلاً إن المدعين يتباطأون في تبادل الأدلة مع محاميه، وفقاً لشبكة CNBC الأميركية.
وقال محامو ترامب في دعوى قضائية قدموها، ليلة أمس الأربعاء، إن المدعين "طالبوا بجدول زمني متضارب" في القضية الجنائية الفيدرالية الأخرى التي رفعها المحامي الخاص جاك سميث ضد الرئيس السابق في واشنطن العاصمة.
ولدى ترامب قضية جنائية في العاصمة تتعلق "بالتآمر بشكل غير قانوني" لعكس خسارته في انتخابات 2020 أمام الرئيس جو بايدن، ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في هذه القضية في أوائل شهر مارس 2024.
واشتكى محامو الدفاع من أن الجداول الزمنية للمحاكم "تتطلب حالياً تواجد الرئيس ترامب ومحاميه في مكانين في وقت واحد".
ويسعى ترامب للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة عام 2024، وهو متهم في فلوريدا بارتكاب جرائم تتعلق باحتفاظه بسجلات حكومية سرية بعد مغادرته البيت الأبيض في يناير 2021، وجهوده لإخفاء تلك الوثائق عن المسؤولين عندما تم السعي لاستعادتها.
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