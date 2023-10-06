بعد تحذير القاضي له بـ25 سنة سجناً.. هانتر بايدن يتمسك بصفقة الإقرار بالذنب
اتهم بايدن بالإدلاء ببيانات كاذبة في استمارة عندما اشترى سلاحاً نارياً العام 2018 وحيازة سلاح ناري أثناء استخدام المخدرات
يسعى هانتر بايدن إلى رفض لائحة الاتهام الفيدرالية ضده، بعد أن دفع ببراءته من تهم السلاح في وقت سابق من هذا الأسبوع. ويعتقد نجل الرئيس أن صفقة الإقرار بالذنب المنهارة هذا الصيف "لا تزال سارية"، حسب ما كتب محاميه آبي لويل في دعوى قضائية، يوم الخميس.
وقال لويل: "سيسعى إلى رفض لائحة الاتهام الموجهة ضده بموجب أحكام الحصانة الواردة في تلك الاتفاقية".
وقال الفريق القانوني لهانتر بايدن في بيان لموقع Axios يوم الجمعة: "هذا ما قلناه طوال الوقت، نعتقد أن اتفاقية الإقرار صالحة، لذا يجب رفض هذه الاتهامات".
وفي بيان ردا على لائحة الاتهام، قال لويل في ذلك الوقت، إن المدعين وجهوا اتهامات "رأوا أنها غير مبررة قبل ستة أسابيع فقط بعد تحقيق دام خمس سنوات في هذه القضية". وقال لويل في ذلك الوقت: "نعتقد أن هذه الاتهامات محظورة بموجب الاتفاق الذي أبرمه المدعون مع السيد هانتر بايدن، ونخطط لإثبات كل ذلك في المحكمة".
وقال القاضي كريستوفر بيرك، يوم الثلاثاء، إن التهم الثلاث التي يواجهها هانتر بايدن حاليًا يمكن أن تحمل عقوبة السجن القصوى لمدة 25 عامًا إذا أدين.
واتُهم بايدن بالإدلاء ببيانات كاذبة في استمارة عندما اشترى سلاحًا ناريًا في عام 2018، وحيازة سلاح ناري أثناء استخدام المخدرات.
وتضمنت صفقة الإقرار بالذنب السابقة والتي كانت ستسمح لابن الرئيس بتجنب عقوبة السجن إقرارًا بالذنب في جنحتين ضريبيتين، واتفاق بشأن جناية تتعلق بالأسلحة.
وانهار الاتفاق في يوليو/تموز بعد أن رفضته القاضية ماريلين نوريكا. وبعد انهيار الصفقة، دفع هانتر بايدن بأنه غير مذنب في تهم الضرائب الفيدرالية.
-
وزير المالية يرد على "موديز" بعد خفض تصنيف مصرقال إنه استند على ما يواجه الاقتصاد المصري من تحديات خارجية وداخلية اقتصاد
-
أنشيلوتي غاضب من صحيفة في فالنسيا تتهم فينيسيوس بالكذبحرص المدرب الإيطالي لنادي ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم كارلو أنشيلوتي على دعم مهاجمه الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور في مؤتمر صحافي ... رياضة عالمية
-
وفاة 3 سجناء في شرق لبنان إثر إضرام نيران خلال عملية تمردبدأت عملية التمرد في سجن زحلة المركزي بعد اكتشاف حراس السجن فجوة في جدار استحدثها السجناء تمهيداً لعملية فرار جماعي العرب والعالم