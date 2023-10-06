ترامب يدعم جوردن لتولي رئاسة مجلس النواب الأميركي خلفا لمكارثي

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب دعمه لأحد أقرب حلفائه، رئيس السلطة القضائية في مجلس النواب، الجمهوري جيم جوردن لخلافة كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب الذي أطيح به أخيرا.

وقال ترامب، اليوم الجمعة، إنه يؤيد تعيين جيم جوردن ليحل محل رئيس مجلس النواب الأميركي المعزول كيفن مكارثي.

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وكتب ترامب، عبر منصته "تروث سوشال": "إنه (جوردن) قوي في ما يتعلق بالجريمة، والحدود، والجيش، والتعديل الثاني للدستور. جيم وزوجته وعائلته رائعون. سيكون رئيساً رائعاً لمجلس النواب، وسيحظى بتأييد تام وكامل مني".

وأضاف أنه سيكون متحدثًا عظيمًا في مجلس النواب، حسب تعبيره.

والعضو في الحزب الجمهوري جيم جوردن يشغل حالياً منصب رئيس لجنة القضاة في مجلس النواب.

وأقيل الجمهوري كيفن مكارثي هذا الأسبوع من منصب رئيس المجلس في تمرد تاريخي لأعضاء يمينيين في حزبه اتهموه بسلسلة من الوعود الكاذبة، وكانوا غاضبين من تعاونه مع الديمقراطيين.

وقال ترامب لشبكة "فوكس نيوز"، الخميس: "إذا لم يحصلوا على التصويت، سألوني إذا كنت سأفكر في تولي منصب رئيس مجلس النواب حتى يكون لديهم شخص لفترة أطول، لأنني سأترشح للرئاسة".

لكن عضو الكونغرس الجمهورية السابقة باربرا كومستوك قالت، لشبكة "سي إن إن"، إنّ ترامب لن يكون مؤهلاً لهذا الدور لأنه متهم بارتكاب جرائم جنائية.

وأضافت كومستوك: "لسوء الحظ، هو لا يعرف قواعد مجلس النواب، التي تنصّ على أنه إذا تم توجيه الاتهام إليك، فلا يمكنك أن تكون في قيادة المجلس".

ومن المقرر أن يمثل ترامب، المرشح الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة عام 2024، للمحاكمة في واشنطن، في مارس/آذار المقبل، بزعم التآمر لقلب نتائج انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2020 التي فاز فيها الديمقراطي جو بايدن.

إلى ذلك، يواصل جمهوريون في مجلس النواب الأميركي انتقادهم النائب الجمهوري، مات غايتس، لتعاونه مع الديمقراطيين للإطاحة بكيفن مكارثي من رئاسة المجلس.

ودعا بعضهم إلى طرده من المؤتمر الجمهوري في المجلس.

ويتزايد الشعور بالقلق بشأن خليفة مكارثي وإمكانية خضوعه لمجموعة صغيرة من المحافظين، إلى حد يجعل من المستحيل تمرير تشريع للإنفاق قبل نفاد التمويل الحكومي قبل عيد الشكر، إضافة إلى موضوع الدعم لأوكرانيا.