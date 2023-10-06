هل يفعلها ترامب.. ويترشح لرئاسة مجلس النواب الأميركي؟

يفكر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في زيارة مبنى الكابيتول الأسبوع المقبل، حيث سيكون منفتحًا على ترشيح نفسه لمنصب رئيس مجلس النواب، وفقًا لما ذكره جمهوري مطلع على المناقشات الداخلية لموقع "بوليتكو".

وقال المصدر إنه إذا حدث ذلك، فسيأتي ترامب للتحدث إلى الحزب الجمهوري بمجلس النواب في وقت ما قبل الانتخابات الداخلية لرئيس المشرعين، والتي من المقرر أن تتم يوم الأربعاء.

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وسيجتمع الحزب الجمهوري بكامل هيئته يوم الثلاثاء لحضور "منتدى المرشحين" الداخلي. وليس من الواضح ما إذا كان ترامب المرشح الأوفر حظًا في الانتخابات التمهيدية الرئاسية لعام 2024 سيترشح بالفعل لمنصب رئيس مجلس النواب. وسيتطلب ترشحه شبه إجماع من الحزب الجمهوري في مجلس النواب، وهي عقبة صعبة أمام الرئيس السابق المثير للجدل.

ولايزال أحد أقرب حلفاء ترامب وهو رئيس السلطة القضائية في مجلس النواب، جيم جوردان، موجودا بالفعل في السباق.

وتاريخيا لم ينتخب مجلس النواب مطلقًا رئيسًا لم يكن عضوًا في الكونغرس، على الرغم من أن هذا ليس مطلبًا دستوريًا من الناحية الفنية.

ويمكن أن يواجه ترامب أيضًا مشاكل مع قواعد المؤتمر الخاصة بالحزب الجمهوري، والتي تنص على أنه يتعين على أي عضو في قيادة الحزب الجمهوري التنحي "إذا تم اتهامه بارتكاب جناية قد يُفرض عليها حكم بالسجن لمدة عامين أو أكثر".

ومع ذلك، راودت ترامب علانية فكرة أن يصبح المتحدث باسم مجلس النواب في الأيام التي تلت سقوط كيفن مكارثي. وقد أيد العديد من الأعضاء، بما في ذلك النائبة مارجوري تايلور جرين، هذه الفكرة.

وقال ترامب: "لقد اتصل بي الكثير من الناس بخصوص رئاسة مجلس النواب . وكل ما يمكنني قوله هو أننا سنفعل كل ما هو أفضل للبلاد والحزب الجمهوري".