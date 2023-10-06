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المحامي مايكل كوهين
ترامب

ترامب يقرر تعليق الدعوى ضد محاميه السابق بقيمة 500 مليون دولار

المتحدث باسم حملة الرئيس السابق: تنازل ترامب عن الدعوى القضائية هو إجراء مؤقت

قناة العربية
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تنازل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن دعوى قضائية ضد محاميه السابق مايكل كوهين بقيمة 500 مليون دولار.

وقال المتحدث السابق باسم حملة ترامب الانتخابية إن التنازل عن الدعوى القضائية هو إجراء مؤقت.

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وكان ترامب رفع دعوى قضائية ضد كوهين في أبريل الماضي مطالبا بتعويض قدره 500 مليون دولار على الأقل كتعويضات، بعد أن أدلى كوهين بشهادته أمام هيئة محلفين كبرى في مانهاتن وجهت الاتهام لترامب.

وكوهين هو أحد الشهود الذين أدلوا بإفاداتهم أمام هيئة محلفين خلصت إلى توجيه الاتهام لترامب، ليصبح أول رئيس أميركي سابق أو في السلطة يوجّه إليه اتّهام جنائي.

ووُجّهت لترامب 34 تهمة بتزوير وثائق على صلة بدفع مبلغ مالي للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز مقابل التستّر عن علاقة يعتقد أنها كانت قائمة بينهما.

ويقول كوهين إنه سدّد المبلغ مقابل صمت دانيالز عن علاقة كانت تربطها بترمب في العام 2006.

ودفع ترمب ببراءته من كل التّهم التي وجّهت إليه في محكمة في مانهاتن في الرابع من أبريل.

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وفي الدعوى التي تقدّم بها يتّهم ترامب محاميه السابق بـ"نشر أكاذيب" حوله وبأنه ألحق "ضررا كبيرا بسمعته".

وجاء في الدعوى أن "السلوك غير اللائق والمستمر والتصعيدي لـ(كوهين) بلغ مستوى تصاعديا ولم يترك لـ(ترامب) أي خيار سوى طلب التعويض المادي عن طريق القضاء".

وطالب ترامب بمحاكمة أمام هيئة محلفين وبتعويض عن العطل والضرر قدره 500 مليون دولار.

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