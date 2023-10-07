أول زيارة منذ 2019.. وفد من مجلس الشيوخ الأميركي يصل الصين

وصل وفد من مجلس الشيوخ الأميركي، يضمّ أعضاء من الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) بقيادة زعيم الأغلبية في المجلس تشاك شومر، إلى الصين اليوم السبت، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وقالت هيئة البث الصينية الرسمية "سي. جي. تي. إن": "وصل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر، على رأس وفد من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى شنغهاي السبت، المحطة الأولى في جولتهم في الصين".

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وهبطت طائرة الوفد في وقت مبكر من بعد الظهر في شنغهاي، القوة الاقتصادية للصين، وفقاً لصور نشرتها شبكة "سي. جي. تي. إن".

ومن المقرّر أن يلتقي شومر بكبار المسؤولين في المدينة قبل أن يتوجّه إلى العاصمة بكين، حيث أفادت وكالة "بلومبرغ" بأنّ الوفد يسعى للقاء الرئيس شي جين بينغ.

وقالت الصين إنها ترحّب بالوفد وتأمل في أن يحسّن "فهم" المشرّعين الأميركيين للبلاد.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية أنّ الزيارة "ستعزّز الحوار والتبادلات بين الهيئات التشريعية في البلدين، وستضخّ عناصر إيجابية في تطوير العلاقات الصينية الأميركية".







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وذكرت وسائل إعلام أميركية أن الوفد سيسعى إلى إثارة قضايا تتراوح بين المناخ المُتاح أمام الشركات الأميركية في الصين وحقوق الإنسان.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن مكاتب أعضاء مجلس الشيوخ، أنّ الوفد سيتوقف أيضاً في كوريا الجنوبية واليابان.

وهذه أول زيارة يقوم بها وفد من الكونغرس الأميركي إلى الصين منذ عام 2019.

وتأتي الزيارة وسط تدهور حاد في العلاقات بين البلدين، وفي الوقت الذي يحاول فيه مسؤولون صينيون وأميركيون وضع الأساس لاجتماع محتمل بين الرئيسين جو بايدن وشي جين بينغ في نوفمبر.

والوفد مكون من ستة من أعضاء مجلس الشيوخ، ثلاثة ديمقراطيين وثلاثة جمهوريين. ويقود الجمهوريون السناتور أيداهو مايك كرابو، العضو البارز في حزبه في اللجنة المالية بمجلس الشيوخ.