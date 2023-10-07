بايدن: نقف إلى جانب إسرائيل ولن نتوقف عن دعمها

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في كلمة متلفزة من البيت الأبيض، السبت، أن "أميركا تقف إلى جانب إسرائيل ولن تتوقف عن دعمها".

وقال بايدن: "ننسق مع عدة دول بشأن الأوضاع في إسرائيل".

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وأضاف: "وجهت مجلس الأمن القومي الأميركي للتنسيق عسكريا مع الإسرائيليين".

وتابع: "أكدت لنتنياهو (بنيامين رئيس وزراء إسرائيل) أننا نقف مع إسرائيل، وأن لها الحق في الدفاع عن نفسها".

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن الوزير أنتوني بلينكن ناقش إجراءات تعزيز أمن إسرائيل خلال اتصالاته مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج ووزير الخارجية إيلي كوهين، نقلا عن رويترز.

وجاء في البيان أن "الوزير أكد على دعم الولايات المتحدة الثابت لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

ومن جانبه، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي بلينكن أن التصعيد الأخير يعود لممارسات المستوطنين والقوات الإسرائيلية والاعتداء على المقدسات وخاصة المسجد الأقصى، مشدد على ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي، نقلا عن وكالة أنباء العالم العربي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن عباس أن عدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي على إسرائيل واستمرار "الظلم والقهر" ضد الشعب الفلسطيني دفع الأمور نحو الانفجار.

وشدد الوزير الأميركي على أن بلاده تعمل مع كافة الأطراف لوقف التصعيد الحالي.

كما تلقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي بايدن السبت تناول تدهور الوضع بين الفلسطينيين والإسرائيليين وسبل وقف التصعيد وحماية المدنيين.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية إن الملك عبد الله دعا لتكثيف الجهود الدولية لايجاد أفق سياسي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وفي وقت سابق، قال بايدن، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة مستعدة لتوفير جميع سبل الدعم المناسبة عقب شن حركة حماس هجوماً على إسرائيل.

وتحدث بايدن هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، اليوم السبت، لعرض الدعم الأميركي.

وذكر بايدن في بيان بعد تحدثه مع نتنياهو: "أوضحت لرئيس الوزراء نتنياهو أننا على استعداد لتوفير جميع سبل الدعم المناسبة لحكومة إسرائيل وشعبها".

واعتبر أن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وشعبها". وتابع: "تحذر الولايات المتحدة أي طرف آخر معاد لإسرائيل من السعي لانتهاز الفرصة في هذا الموقف".

وقال بايدن: "إن دعم حكومتي لأمن إسرائيل قوي ولا يتزعزع". وأشار إلى أن الإدارة الأميركية تواصل مراقبة الوضع، و"تحافظ على اتصال وثيق مع رئيس الوزراء نتنياهو".

بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي بلينكن: "سنبقى على اتصال وثيق مع شركائنا الإسرائيليين. والولايات المتحدة تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".