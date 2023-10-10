فيديو.. الشرطة الأميركية تقتل سائقا اقتحم بسيارته قنصلية صينية
القنصلية الصينية في سان فرانسيسكو تعلق عملياتها بأحد الأقسام اعتباراً من اليوم
قتلت الشرطة الأميركية سائقا اصطدمت سيارته بالقنصلية الصينية في سان فرانسيسكو الاثنين.
وأظهرت لقطات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ولم يتم التحقق منها سيارة داخل المبنى، وعناصر من الشرطة يصوبون أسلحتهم نحو باب السائق، بينما كان الناس يفرون من سلالم المبنى إلى الخارج.
وقال متحدث باسم القنصلية إن المشتبه به اقتحم بسيارته "بطريقة عنيفة قاعة الإدارة بالقنصلية، مما شكل تهديدا خطيرا لحياة الموظفين والأشخاص في الموقع وتسبب بأضرار جسيمة".
Video of the moments after a Car crashed into the Chinese Consulate in San Francisco#SanFrancisco #SPFD #California #China #Crashed #Chinese pic.twitter.com/uTHVISLf2m— North X (@__NorthX) October 10, 2023
وأوضحت السرجنت في شرطة سان فرانسيسكو كاثرين وينترز أن عناصر الشرطة هرعوا بعد تلقيهم بلاغا عن اصطدام السيارة بمكتب التأشيرات.
وأفادت وينترز الصحافيين بأن "العناصر دخلوا وتواصلوا مع المشتبه به ووقع إطلاق نار شارك فيه ضابط".
وحاول شرطيون ومسعفون وفرق طبية إنقاذ حياة المشتبه به لكن أُعلنت وفاته في المستشفى في وقت لاحق، بحسب وينترز التي امتنعت عن تقديم المزيد من التفاصيل حول هوية المشتبه به.
وذكرت قناة إيه بي سي 7 نيوز الإخبارية المحلية أن طاقمها شاهد رجلا مغطى بالدماء لدى نقله من مكان الحادث.
وقالت وينترز "هذا تحقيق مفتوح ونشط، وتعمل إدارة شرطة سان فرانسيسكو حاليا بالتنسيق مع محققين من وزارة الخارجية الأميركية".
وصرح متحدث باسم القنصلية أن البعثة "تدين بشدة هذا الهجوم العنيف وتحتفظ بالحق في متابعة المساءلة عن الحادث".
وأضاف "قدمت القنصلية احتجاجا رسميا لدى الجانب الأميركي، مطالبة بإجراء تحقيق سريع لمعرفة الحقيقة وبإنزال عقوبة قاسية وفقا للقانون".
تضم سان فرانسيسكو عددا كبيرا من السكان من أصول صينية بمن فيهم من تايوان، الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها بكين جزءاً لا يتجزّأ من أراضيها، وتؤكّد أنّها ستستعيدها وبالقوة إذا لزم الأمر.
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