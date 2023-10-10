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U.S. Secretary of State Antony Blinken looks on, as he addresses members of the press on the sidelines of the 78th United Nations General Assembly at the Lotte Palace Hotel in New York City, U.S., September 22, 2023. REUTERS/Bing Guan
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
الشرق الأوسط

مجددا.. بلينكن يؤكد دعم واشنطن لإسرائيل ويطالب بالإفراج الفوري عن الرهائن

وزير الخارجية الأميركي يعاود التأكيد على المساعي الأميركية لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي

العربية.نت، وكالات
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قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إنه تحدث مع نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين وجدد تأكيده على الجهود المبذولة، من أجل ضمان "الإفراج الفوري عن جميع الرهائن".

وذكر بلينكن عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) أن الحديث تناول "كيفية دعم الولايات المتحدة في دفاعها عن نفسها ضد هجمات حماس".

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وكان وزير الخارجية الأميركي حذف تغريدة دعا فيها إلى وقف إطلاق النار. وجاء في تغريدة بلينكن، التي تروي مكالمته مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في الأصل أنه "شجع دعوة تركيا لوقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن من قبل حماس على الفور"، وهو ما يختلف عن القراءة الأميركية الرسمية. إلا أن بلينكن عاد وحذف التغريدة.

وكان كوهين قال أمس الاثنين إن حماس أسرت أكثر من 100 شخص في الاقتحام الدامي عبر الحدود في مطلع الأسبوع.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن ناقش الدعم الأميركي لإسرائيل في اتصال مع نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين. وأضافت في بيان أن بلينكن "أكد مجددا جهودنا لضمان الإفراج الفوري عن جميع الرهائن".

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وقالت الوزارة في بيان منفصل إن بلينكن تحدث أيضا مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، وعاودا التأكيد على تنديدهما بهجمات حماس على إسرائيل.

يأتي ذلك فيما أعلن المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، أنّ لا نيّة لدى واشنطن "لنشر قوات أميركية على الأرض" لدعم إسرائيل في أعقاب الهجمات التي شنتها حماس.

وأضاف أنّ الرئيس جو بايدن سيحرص دائماً على حماية مصالح الأمن القومي لواشنطن في المنطقة والدفاع عنها.

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