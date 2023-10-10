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من إحدى المستوطنات الإسرائيلية (فرانس برس)
الشرق الأوسط

عضوان من الكونغرس الأميركي على الأقل كانا بإسرائيل أثناء هجوم حماس

أحدهما اختبأ في فندق هو وعائلته.. والأخير كان في القدس

بندر الدوشي - واشنطن
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كان كل من النائب الديمقراطي، دان غولدمان، والسيناتور الديمقراطي كوري بوكر عن ولاية نيوجيرسي في إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما شنت حركة حماس هجومًا غير مسبوق على حدود البلاد مع غزة، لكن لحسن حظهما غادر كلا عضوي الكونغرس البلاد في اليوم التالي وفقًا لمكتبيهما.

وقال سيمون كانتر، المتحدث باسم غولدمان، إن غولدمان كان في إسرائيل لحضور احتفال مع زوجته وثلاثة من أبنائه. وأوضح كانتر في بيان: "لقد احتمى عضو الكونغرس غولدمان وعائلته من صواريخ حماس في الدرج الداخلي للفندق الذي يقيمون فيه حتى وقت مبكر من صباح الأحد، عندما تمكنوا من المغادرة بأمان إلى نيويورك".

قصف إسرائيلي على غزة
قصف إسرائيلي على غزة
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من جهتها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، مايا كريشنا روجرز، في بيان: "كان السيناتور بوكر والموظفون المرافقون له في القدس عندما شنت حماس هجماتها ضد إسرائيل يوم السبت، واحتموا في مكانهم حفاظا على سلامتهم"، وتابعت "نحن ممتنون لأن السيناتور بوكر وزملاءنا تمكنوا من مغادرة إسرائيل بأمان في وقت سابق من اليوم".

وفاجأ الهجوم الذي وقع صباح يوم السبت القوات الإسرائيلية، وأدى إلى مقتل وجرح واختطاف المئات، بما في ذلك العديد من المدنيين. ولجأ كلا عضوا الكونغرس إلى وسائل التواصل الاجتماعي لإدانة تصرفات حماس وتقديم دعمهما لإسرائيل في الساعات والأيام التي تلت الهجوم.

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وقال غولدمان على موقع "إكس- تويتر" سابقا "على الأقل، يجب على الكونغرس تجديد وتوسيع القبة الحديدية في أقرب وقت ممكن "في وقت مبكر من صباح الأحد، في إشارة إلى نظام الدفاع الإسرائيلي ضد الصواريخ". وأضاف "آمل أن يتمكن الجمهوريون من ترتيب مجلس النواب حتى نتمكن من تمرير تشريع الطوارئ لمساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وكتب بوكر "إنني أدين بشدة أعمال العنف المروعة والاختطاف والإرهاب التي تقوم بها حماس...".

وشرح بوكر لاحقًا بشكل أكبر عن "X": "أنا وفريقي أصبحنا الآن آمنين، ولكننا، مثل كثيرين، نشعر بالصدمة والغضب والحزن بسبب مئات القتلى، وآلاف الجرحى..".

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