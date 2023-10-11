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U.S. Secretary of Defence Lloyd James Austin III and Chairman of the Joint Chiefs of Staff Gen. Charles Q. Brown hold a press conference on the third day of the International Monetary Fund and World Bank annual meeting, in Marrakech, Morocco, October 11, 2023. REUTERS/Susana Vera
رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الجنرال تشارلز براون ووزير الدفاع الأميركي لويد أوستن
الشرق الأوسط

واشنطن: قد نرسل حاملة طائرات أميركية ثانية إلى المنطقة إذا لزم الأمر

البيت الأبيض: قد نرسل حاملة طائرات أميركية ثانية إلى المنطقة إذا لزم الأمر

العربية.نت
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صرح البيت الأبيض اليوم الأربعاء بأن الولايات المتحدة تدرس إرسال حاملة طائرات أميركية ثانية إلى المنطقة إذا لزم الأمر.

وقال البيت الأبيض اليوم إنه يعمل مع مصر وإسرائيل على "فتح ممرات آمنة في غزة لإيصال المساعدات". كما كشف أنه قد يرسل حاملة طائرات أميركية ثانية إلى المنطقة "إذا لزم الأمر".

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قال قائد الجيش الأميركي اليوم الأربعاء إن واشنطن لم تلحظ أي مؤشرات على اعتزام فاعلين إقليميين الانضمام إلى عملية حماس في إسرائيل.

وصرّح رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الجنرال تشارلز براون في مؤتمر صحافي على هامش اجتماع لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل: "لم أر أي مؤشرات إلى أن فاعلين إضافيين سيشاركون في الإضرار بإسرائيل"، حسب تعبيره.

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وأمر الرئيس جو بايدن بتحريك حاملة طائرات وسفن حربية أميركية إلى شرق المتوسط، مع إرسال مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل.

وأضاف براون "هذا هو أحد الأسباب التي دفعتنا إلى تعديل انتشار قوتنا. ليس فقط دعماً لإسرائيل، بل أيضاً لردع أي عمل مستقبلي".

بدوره كرّر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، وهو يقف بجوار براون، تحذير بايدن لخصوم إسرائيل من مغبة التدخل في النزاع.

وقال أوستن: "لأي دولة، لأي منظمة، لأي شخص يفكر في محاولة الاستفادة من المعاناة في إسرائيل لمحاولة توسيع هذا النزاع أو محاولة إراقة المزيد من الدماء. لدينا كلمة واحدة فقط: لا تفعلوا".

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