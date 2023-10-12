بلينكن: إسرائيل عرضت علينا صور جنود قطعت رؤوسهم

أكد وزير الخارجية الأميركي انطوني بلينكن، أن بلاده تبذل ما بوسعها لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل مع الكونغرس للوقف على متطلبات إسرائيل.

وأضاف في مؤتمر صحافي اليوم الخميس، أن "الحكومة الإسرائيلية عرضت علينا صورا لأطفال مصابين بالرصاص وجنود قطعت رؤوسهم"، لافتاً إلى أن "ما قامت به حماس يذكرنا بما فعله داعش".

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كما أوضح ان واشنطن تعمل على توحيد الجهود لمساعدة النازحين الإسرائيليين في الجنوب، لافتاً إلى أن بلاده متحدة مع إسرائيل وتشاطرها الحزن.

إلى ذلك أشار إلى أنه التقى في إسرائيل بعائلات أميركيين قتلتهم حماس أو اتخذتهم رهائن، كاشفاً أنه شاهد صوراً لأطفال رضع في إسرائيل قتلوا بالرصاص.

وكانت مسألة قتل الأطفال قد أثارت جدلاً في وقت سابق، فعلى الرغم من نفي الخارجية الإسرائيلية مقتل عشرات الأطفال على أيدي حركة حماس، ألمح الرئيس الأميركي جو بايدن خلال كلمة ألقاها، مساء أمس الأربعاء، أمام زعماء الجالية اليهودية في البيت الأبيض، أنه رأى صوراً لأطفال مقطوعي الرأس.

وهذه التصريحات سرعان ما دعت متحدثا بالبيت الأبيض إلى توضيحها، إذ أكد المتحدث أن الرئيس الأميركي استند في قوله هذا إلى تقارير إعلامية وإلى ادعاءات المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الخميس.

كما أشار إلى أن بايدن ومسؤولين أميركيين آخرين لم يروا أو يؤكدوا بشكل مستقل قطع حماس رؤوس أطفال إسرائيليين.

لا معلومات مؤكدة

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية أوضحت بدورها أمس، أنها لم تتمكن من تأكيد تقارير "في هذه المرحلة" بأن مقاتلي حماس "قتلوا" 40 طفلاً في كيبوتس في جنوب البلاد.

ونشر حساب حكومي رسمي على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، مقطع فيديو لمراسلة قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية" تحدثت فيه "عن الدمار الذي لحق بكيبوتس كفار عزة".

كما زعمت المراسلة أن "أمورا مروعة وقعت، متحدثة عن مقتل 40 طفلاً".

لكن المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية التي تدير الحساب الحكومي المذكور، قال لوكالة فرانس برس ردا على سؤال حول عدد الأطفال الذين قتلوا في كفار عزة، "لا يمكننا تأكيد أي رقم في هذه المرحلة".

ومنذ يوم الثلاثاء الماضي، تم تناقل ونشر تقارير عن مقتل 40 طفلاً على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما زعم الجنرال المتقاعد في الجيش الإسرائيلي إيتاي فيروف "أن سبعين مسلحا ذوي مهارات عالية هاجموا كفار عزة قرابة الساعة 6,30 صباحا (03,30 بتوقيت غرينتش) السبت الماضي مع بدء العملية غير المسبوقة لحركة حماس ضد إسرائيل".

وكانت حركة حماس شنت، السبت الماضي، هجوماً مباغتا على المستوطنات والمدن في غلاف غزة، ما أدى إلى انطلاق تصعيد عنيف بين الجانبين.

مقتل أطفال ونساء في غزة

إذ أدى القتال المستمر حتى الآن إلى مقتل 1300 إسرائيلي، و1200 فلسطيني بينهم أطفال ونساء.

فيما فرضت إسرائيل حصارا مطبقا على القطاع المكتظ بالسكان، مانعة الكهرباء والماء والوقود وحتى دخول السلع والمساعدات الإغاثية.

كما تعهدت بمسح حماس، فيما تواصل غاراتها العنيفة جوا وبحراً على غزة.