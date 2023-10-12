تصريحاته عن حزب الله أثارت زوبعة.. البيت الأبيض يرد على ترامب

بعد تصريحاته اللاذعة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي وأجهزته الأمنية ومديحه حزب الله اللبناني، رد البيت الأبيض على كلام الرئيس السابق دونالد ترامب، لافتاً إلى تعجبه من تلك التصريحات.

وقال أندرو بيتس المتحدث باسم البيت الأبيض اليوم الخميس، إن تصريحات الرئيس الأميركي السابق التي وصف فيها حزب الله بأنه "ذكي" وانتقد فيها وزير الدفاع الإسرائيلي "خطيرة وغير سوية".

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كما أضاف بيتس "لا يخطر ببالنا إطلاقا لماذا يشيد أي أميركي بمنظمة إرهابية مدعومة من إيران وبوصفها بأنها ذكية".



وكان ترامب، الذي يسعى لخوض الانتخابات ضد الرئيس جو بايدن في انتخابات 2024، قد قال في تصريحات لمؤيديه في فلوريدا مساء أمس الأربعاء، إن حزب الله "ذكي للغاية" ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بأنه "أحمق".

وقال ترمب عن نتنياهو في مقتطف من مقابلة مع مذيع قناة فوكس نيوز بريان كيلميد تم بثها مساء الأربعاء: "لقد أصيب بأذى شديد بسبب ما حدث هنا". "لم يكن مستعداً وإسرائيل لم تكن مستعدة".

"حزب الله ذكي"

كما أثنى ترامب، على استخبارات حزب الله. وقال: "كما تعلمون، حزب الله ذكي للغاية. إنهم جميعاً أذكياء جداً."

ثم وجه سهام انتقاداته إلى المخابرات الإسرائيلية وعدد من المسؤولين العسكريين، ملمحاً إلى الفشل في توقع هجوم حماس ومنعه.

فضلا عن كشف بعض الجنرالات الإسرائيليين لنقطة الضعف في الجبهة الشمالية، وفق تعبيره.

وقال: "وزير دفاعهم أو مسؤول عسكري ما قال آمل ألا يهاجمنا حزب الله من الشمال لأن هذه هي نقطة ضعفنا". وأردف: "لذا في اليوم التالي هاجموهم".

Wtf. Trump mocks an Israeli general for warning of a Hezbollah attack from the north—does Trump think it’s a SURPRISE that Hezbollah would attack from the north? Has he seen a map? pic.twitter.com/fzIgHroAZt — David Reaboi, Late Republic Nonsense (@davereaboi) October 12, 2023

سخر من بايدن

كذلك، سخر من "تمني" إدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن عدم تحريك حزب الله للجبهة الشمالية، قائلا: "قرأت قبل ليلتين أن كل رجال الأمن التابعين لبايدن، قالوا نتمنى ألا يهاجم حزب الله من الشمال، لأن هذه هي النقطة الأكثر عرضة للخطر".

وأردف ساخراً: "حزب الله ذكي للغاية".

إلا أن تلك التصريحات لم تمر مرور الكرام، فقد وجهت العديد من وسائل الإعلام المحلية والإسرائيلية على السواء، اليوم الخميس، العديد من الانتقادات للرئيس الأميركي السابق.

علماً أن ترامب عاد وجدد التزامه بحماية إسرائيل، وقال في المقطع نفسه الذي انتشر خلال الساعات الماضية كالنار في الهشيم: "علينا أن نحمي إسرائيل، ليس هناك خيار آخر".

وختم مؤكداً أنه لو كان رئيسًا لكانت الولايات المتحدة اكتشفت الهجوم قبل حدوثه ومنعته، في إشارة إلى هجوم السبت الماضي الذي أوقعت تداعياته 1300 قتيل إسرائيلي، بينهم 220 ضابطا وجنديا، و1200 فلسطيني و5600 مصاب حتى الساعة.