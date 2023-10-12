وزير دفاع أميركا: لا شروط على مساعداتنا الأمنية لإسرائيل

أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اليوم الخميس أن الجيش الأميركي لا يضع شروطاً على مساعداته الأمنية لإسرائيل، مضيفا أن واشنطن تتوقع من جيش إسرائيل المحترف أن "يفعل الصواب".

وذكر أوستن أيضا خلال حديثه في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل أن الولايات المتحدة لم تر أي إشارة إلى أن حزب الله يحشد قوات لاحتمال مهاجمة إسرائيل، وهو أمر قد يؤدي إلى اتساع رقعة الصراع.

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وسارعت الولايات المتحدة بإرسال دفاعات جوية وذخيرة إلى إسرائيل لمساعدتها في قتالها حركة حماس في أعقاب هجومها المدمر على إسرائيل في مطلع الأسبوع.

دفعة أولى من المساعدات

وكان البيت الأبيض، قد أعلن يوم الثلاثاء، أن الدفعة الأولى من المساعدات الأمنية في طريقها لإسرائيل، مضيفاً أنه من المنتظر إرسال المزيد من المساعدات الأمنية الأميركية لإسرائيل.

كما قال البيت الأبيض إنه لا نية لإرسال قوات برية أميركية بعد هجوم حماس على إسرائيل، لكنها ستحمي المصالح الأميركية في المنطقة.

يذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن تعهد بتعزيز الدعم العسكري لإسرائيل في أعقاب هجوم غير مسبوق شنته حماس وأدى إلى مقتل أكثر من ألف إسرائيلي وإلى تنفيذ إسرائيل لضربات انتقامية مكثفة على قطاع غزة.

وأثار وعده تساؤلات حول ما إذا كان بوسع واشنطن زيادة المساعدات الدفاعية لإسرائيل دون المخاطرة بالمساعدات لأوكرانيا خاصة في ظل إطاحة نواب جمهوريين برئيس مجلس النواب كيفن مكارثي والفشل حتى الآن في تسمية بديل.

فيما يصر مسؤولون في إدارة الرئيس بايدن على أن واشنطن يمكنها بالتأكيد القيام بالأمرين معا، لكنهم يقرون بأن الأمر سينطوي على تحديات.

وإسرائيل من المتلقين الرئيسيين للمساعدات العسكرية الأميركية على المدى الطويل، وتتمتع بتدفق مستمر من المساعدات الأميركية.

38 مليار دولار قيمة المنح

وأبرم الجانبان في 2016 اتفاقا مدته عشر سنوات بقيمة 38 مليار دولار يغطي منحا سنوية لشراء معدات عسكرية ومخصصات للدفاع الصاروخي بقيمة خمسة مليارات دولار.

وفي المرحلة الحالية من الصراع، فإن حاجة إسرائيل الرئيسية هي الأسلحة الخفيفة للمشاة وأنظمة الاعتراض في الدفاع الجوي لحماية بنيتها التحتية المدنية والمراكز العسكرية للقيادة والسيطرة.

لكن من غير المرجح أن تكون إسرائيل قد استنفدت ذخائر أسلحتها الخفيفة في هذه المرحلة المبكرة من الصراع.

وفيما يتعلق بالدفاع الصاروخي، تستخدم إسرائيل نظام القبة الحديدية الذي تم تطويره بدعم أميركي لتوفير الدفاعات الجوية.

والقبة الحديدية ليست مصممة لإطلاق نفس الصواريخ الاعتراضية التي يستخدمها نظام باتريوت الأميركي الصنع ووحدات الدفاع الصاروخي الأخرى المنتشرة في أوكرانيا.