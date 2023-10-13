ترامب يؤيد الإطاحة بنتنياهو.. ونصيحة من مستشاريه

أبلغ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب حلفاءه أنه يريد "عزل" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكالمات هاتفية بعد هجوم حماس القاتل على إسرائيل، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك بوست الأميركية.

"نصحوم بألا يقوم بذلك"

فقد سأل الرئيس السابق مستشاريه عما إذا كان ينبغي عليه الدعوة إلى الإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلي هذا الأسبوع، ولكن تم نصحه بعدم القيام بذلك.

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وهاجم ترامب نتنياهو في تجمع حاشد مؤخرا في بالم بيتش في فلوريدا، وقال لمؤيديه إنه "لن ينسى أبدا أن بيبي نتنياهو خذلنا".

"خائن"

وفي نفس التجمع الانتخابي وجه ترمب انتقادات حادة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نيتنياهو ووضعه في مرتبة الخائن. وقال " لقد انسحب من عملية اغتيال سليماني قبل يوم واحد من العملية".

وكان ترامب، الذي يسعى لخوض الانتخابات ضد الرئيس جو بايدن في انتخابات 2024، قد قال في تصريحات لمؤيديه في فلوريدا مساء أمس الأربعاء، إن حزب الله "ذكي للغاية" ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بأنه "أحمق".

"لم يكن مستعدا"

وقال ترامب عن نتنياهو في مقتطف من مقابلة مع مذيع قناة فوكس نيوز بريان كيلميد تم بثها مساء الأربعاء: "لقد أصيب بأذى شديد بسبب ما حدث هنا.. لم يكن مستعداً وإسرائيل لم تكن مستعدة".