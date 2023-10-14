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جيم جوردان - رويترز
جيم جوردان - رويترز

الجمهوريون يرشحون جيم جوردان لرئاسة مجلس النواب الأميركي

دبي - العربية.نت
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رشح الجمهوريون الجمعة المحافظ المتشدد جيم جوردان لمنصب رئيس مجلس النواب الأميركي، مع مرور عشرة أيام على الفراغ في رئاسة المجلس الذي أصاب واشنطن بالشلل.

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تخبط داخل الحزب الجمهوري

ويعاني الحزب الجمهوري من حالة تخبط في أعقاب الإقالة المفاجئة لكيفن مكارثي من رئاسة مجلس النواب في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر الماضي على خلفية انقسامات بين المعتدلين وأنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، قبل عام من الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2024.

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انسحاب سكاليز

وأعلن ستيف سكاليز، زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب والمنتخب عن ولاية لويزيانا (جنوب شرق) مساء الخميس سحب ترشيحه، بعد يومين من فوزه بفارق ضئيل في تصويت داخلي للحزب في مواجهة جيم جوردان، رئيس لجنة الشؤون القضائية.

وأعطى انسحاب سكاليز بعدما تبين أنه لن يتمكن من جمع ال217 صوتا المطلوبة فرصة ثانية لجوردان النائب عن أوهايو والبالغ 59.

رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي (أ ب)
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  • رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي (أ ب)
  • النائب الجمهوري ستيف سكاليز
(2 صور)
رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي (أ ب)
رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي (أ ب)
النائب الجمهوري ستيف سكاليز
النائب الجمهوري ستيف سكاليز

يحظى بتأييد ترامب

وفضل الجمهوريون جوردان الذي يحظى بالتأييد في أوساط اليمين ومن ترامب ايضا رغم كونه شخصية مثيرة للانقسام، على أوستن سكوت عضو الكونغرس عن ولاية جورجيا.

إلى هذا، ذكرت وسائل إعلام أميركية أن جوردان تغلب على سكوت في تصويت داخلي ثان للجمهوريين هذا الأسبوع بغالبية 124 صوتا مقابل 81، ما يعني أنه سيحتاج إلى الحصول على دعم أكثر من 90 جمهوريا آخرين للفوز برئاسة مجلس النواب.

حسابات معقدة

واستبعد مجموعة من زملاء جوردان إمكانية دعمه، ما يعقد الحسابات في مجلس النواب الذي يتمتع فيه الجمهوريون بغالبية ضئيلة.

وحتى في حال الاتفاق على مرشح جمهوري، لا يتوقع أن يصوّت مجلس النواب بأكمله اليوم، حيث غادر العديد من أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين واشنطن.

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