واشنطن: إسرائيل ومصر سمحتا بإجلاء الأميركيين من معبر رفح

كشف مسؤول كبير بالخارجية الأميركية أن واشنطن تعمل مع المصريين والإسرائيليين لفتح معبر رفح من غزة إلى مصر، اليوم السبت، من 12 إلى 5 مساء، أي لمدة 5 ساعات يومياً.

وأضاف المسؤول، اليوم السبت، أن مصر وإسرائيل وافقتا على السماح بإجلاء المواطنين الأميركيين من غزة عبر رفح، وفق ما نقلت رويترز.

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كذلك أوضح أن واشنطن على تواصل مع الأميركيين من أصل فلسطيني الموجودين في غزة لإجلائهم عبر رفح.

لكنه نوه بأنه من غير الواضح ما إذا كان معبر رفح مفتوحاً بهذه اللحظة، أو إذا كانت حماس ستسمح للمواطنين الأميركيين من الوصول إلى رفح.

قائمة بأسماء الأميركيين

في سياق متصل، أفادت مصادر العربية/الحدث بأن أميركا تنسق مع مصر لدخول أميركيين مزودجي الجنسية من غزة عبر رفح، وأن مشاورات مستمرة بين مصر وأميركا لتوفير ممرات آمنة لعبور الأجانب لمصر.

كذلك أوضحت المصادر أن القاهرة وافقت على المساعدة والتنسيق مع أميركا لإخلاء الأجانب من غزة، وأبلغت أميركا أن معبر رفح يعمل وجاهز لاستقبال المواطنين الأميركيين.

وأشار إلى أن أميركا طلبت من مصر التواصل مع حماس لمنع استهداف المواطنين الأميركيين، كاشفة أن أميركا أرسلت لمصر قائمة بأسماء عدد من الأميركيين الفلسطينيين لتسهيل دخولهم.

وقالت مصادر العربية/الحدث إن القاهرة أعلنت أن هناك 6 ساعات محددة لعبور المواطنين الأميركيين من غزة لرفح، وأن واشنطن ستزود القاهرة بخارطة تحركات المواطنين الأميركيين لحين وصولهم إلى مصر.

ضغط أميركي

وكانت رسائل صادرة عن نظام إدارة الأزمات للشؤون القنصلية التابع لوزارة الخارجية الأميركية (CACMS) قد تحدثت في وقت سابق عن احتمالية إجلاء المواطنين الأميركيين وعائلاتهم للخروج من غزة إلى مصر بعد ظهر السبت، حسب ما نقلت شبكة "سي أن أن".

جاء ذلك، فيما واصلت الولايات المتحدة عبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الضغط على الحكومتين المصرية والإسرائيلية من أجل فتح معبر رفح أمام المواطنين الأميركيين والمواطنين الأجانب من الدول الأخرى الذين يرغبون في المغادرة.

فيما تتمسك مصر بفتح معبر رفح أمام دخول المساعدات الإنسانية أولاً إلى القطاع المحاصر، محذرة من إخراج الفلسطينيين من غزة وإفراغ القطاع في عملية "تهجير قسري".

يذكر أن ما بين 500 و600 أميركي معظمهم من أصول فلسطينية عالقون في غزة منذ السبت الماضي، حين شنت حركة حماس هجوماً مباغتاً على غلاف غزة ومستوطنات إسرائيلية.

لترد إسرائيل بغارات عنيفة على القطاع، وفرض حصار مطبق، مانعة دخول السلع وقاطعة المياه والكهرباء والوقود وحتى الإنترنت بدءاً من اليوم.