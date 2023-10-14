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الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ب)

بايدن: نعمل على استئناف تدفق المساعدات إلى غزة

دبي - العربية.نت
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قال الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم السبت، إن بلاده تعمل مع مصر وإسرائيل والأردن والأمم المتحدة لتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف تدفق المساعدات.

ونقل حساب الرئيس الأميركي على منصة إكس "تويتر سابقا" قوله إن بلاده تدعو إلى احترام قوانين الحرب، وحشد الدعم من أجل تخفيف التداعيات الإنسانية "لهجوم حماس".

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في سياق متصل أوضح مسؤول بالهلال الأحمر ومتطوع في مجال الإغاثة أن طائرات أخرى تحمل المساعدات وصلت اليوم السبت إلى شبه جزيرة سيناء في مصر حيث تنتظر مواد الإغاثة توفير ممر آمن لإيصالها إلى قطاع غزة.

فيما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم إن الحدود لا تزال مغلقة وإن أي عبور من قطاع غزة إلى مصر سيجري بالتنسيق مع إسرائيل.

معبر رفح مفتوح من الجانب المصري

وتقول مصر إن جانبها من معبر رفح بين سيناء وقطاع غزة لا يزال مفتوحا، ومع ذلك توقفت حركة المرور لعدة أيام بسبب القصف الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من الحدود.

وقال مصدر أمني مصري تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن قوات الأمن المصرية عززت الأمن على جانبها من الحدود بما في ذلك وضع حواجز خرسانية، لكن التقارير بأنها أغلقت المعبر غير صحيحة.

معبر رفح بين غزة ومصر (أرشيفية- فرانس برس)
معبر رفح بين غزة ومصر (أرشيفية- فرانس برس)

ويشكل المعبر المخرج الرئيسي لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة الذي لا تسيطر عليه إسرائيل. وفرضت إسرائيل ومصر قيودا مشددة على حركة البضائع والأشخاص بالقطاع منذ سيطرة حماس على القطاع في عام 2007.

ووصلت طائرتا مساعدات إحداهما من تركيا إلى العريش، على بعد حوالي 45 كيلومترا من حدود غزة، ليصل إجمالي عدد الطائرات التي وصلت حتى الآن محملة بمساعدات إنسانية لغزة إلى خمس طائرات على الأقل، وفقا لمسؤول بالهلال الأحمر ومتطوع في مجال الإغاثة.

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