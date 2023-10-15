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جو بايدن - رويترز
جو بايدن
الشرق الأوسط

بايدن: الفلسطينيون لا علاقة لهم بهجمات حماس.. ويعانون بسببها

الرئيس الأميركي تحدث إلى الرئيس الفلسطيني بخصوص المساعدات الإنسانية

العربية.نت، وكالات
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قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الأغلبية من الفلسطينيين لا علاقة لهم بالهجمات التي شنتها حماس على إسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي، فيما يتنقل وزير خارجيته بين عدد من الدول العربية وإسرائيل في محاولة لوقف التصعيد الذي ينذر باشتعال المنطقة.

وقال بايدن في تغريدة على حسابه في "إكس" (تويتر سابقا): "لا ينبغي لنا أن نغفل عن حقيقة مفادها أن الأغلبية الساحقة من الفلسطينيين لا علاقة لها بهجمات حماس"، مشيراً إلى أن الفلسطينيين يعانون نتيجة لهذه الهجمات.

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في سياق آخر كتب بايدن في منشور على منصة "إكس" اليوم، أنه تحدث إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بخصوص المساعدات الإنسانية لغزة.

وقال بايدن إنه أبلغ عباس بأنه يعمل مع الشركاء في المنطقة لضمان وصول الإمدادات الإنسانية إلى المدنيين في غزة.

هذا، ويعتزم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن العودة إلى إسرائيل هذا الأسبوع بعد استكمال رحلة تنقل خلالها بين ست دول عربية، بغية منع الحرب بين إسرائيل وحماس من إشعال صراع إقليمي أوسع.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية اعتزام بلينكن السفر الاثنين إلى إسرائيل- الزيارة الثانية خلال خمسة أيام- بالتزامن مع وصوله إلى القاهرة حيث التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وتناقشا حول الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية.

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اجتماع بلينكن والسيسي هو آخر لقاء بين بلينكن والقادة العرب وسط مخاوف متزايدة من احتمال أن يشعل الهجوم البري الإسرائيلي الوشيك على غزة، فتيل حرب أوسع نطاقا لها عواقب إنسانية مدمرة.

والسبت، أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن نشر الولايات المتحدة حاملة طائرات ثانية في شرق المتوسط بغية "ردع الأعمال العدائية ضد إسرائيل أو أي جهد يرمي إلى توسيع نطاق هذه الحرب".

وستنضم حاملة الطائرات دوايت آيزنهاور مع مجموعة السفن المرافقة إلى حاملة الطائرات جيرالد فورد التي نشرتها واشنطن في المنطقة في أعقاب الهجمات التي أطلقتها حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

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